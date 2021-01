Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes zum Video „Mamma Tirol“

Bozen – Der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes reagiert in einer Aussendung auf die Kritik, die von verschiedenster Seite auf das vom Südtiroler Schützenbund am 31. Dezember 2020 veröffentlichte Video getätigt worden ist.

“Es tut mir leid, wenn das Video missverstanden worden ist. Rassismus, Frauenfeindlichkeit bzw. Homophobie waren nie mein Ansinnen bei der Erstellung dieses Werkes und entsprechen nicht meiner Einstellung. Als Beweis hierfür der Text zum Nachlesen”, so der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundses, Mjr. Jürgen Wirth Anderlan.

“Die Tiroler Luft im Vergleich zu andern Ländern

leckerer Geschmack, sogar im November

An der rechten Hand unsere weiß roten Bänder

Wir sind die, die Unrechtsbeender

Früher hatten in Tirol die Menschen noch Vision

Heute leben wir im Süden in der falschen Nation

Umgeben von Lügnern, mein Nachbar ein Spion

Und ich mitten drin, der daitsche coglion

Sie werden immer mehr diese Heimatverräter

Nicht mal Respekt vor ihren eigenen Vätern

Sie kennen nicht den Ander, dafür die Greta

Im Park vor meinem Haus liebt der Dieter den Peter

DNA des SSB

die DNA des SSB

Ja manchmal tut`s gut und manchmal tut`s weh

Hey Mamma Tirol mag Sepp und Jasmin

der Glaube an die Freiheit ist unser Benzin

DNA des SSB

Wir sind nicht die Hetzer oder rechten Rassisten

Wir sind nicht intim mit linken Populisten

Wir hassen sie alle die Neofaschisten

Wir sind Tiroler, Demokraten und Christen

Wir lieben unsere Heimat, wer kann das nicht verstehen

Stolz und Respekt, wo liegt das Problem

Zu Hause nur rum liegen und einfach wegsehen

Es braucht auch die Menschen die voraus gehen

Dem einen oder andern sind wir unbequem

Die Fresse halten, es gibt kein Problem

Sie passen sich an diesem maroden System

Die Brieftasche ist voll und meine Frau ist schön.

Coolnessmäßig platzt das Land aus allen Nähten

Aber wo sind die Typen die unsre Werte noch vertreten

Migranten, Studenten und viele Propheten

Vergessen ihre Wurzeln und retten Planeten

100 Jahre ein Kampf für unsre Kultur

100 Jahre verteidigt unsre deutsche Struktur

100 Jahre behandelt wie ne billige Hur

Und trotzdem stehn wir da und singen auf zum Schwur

Mit dem Mut und dem Willen sich nie zu ergeben

Es ist das Versprechen mit Haltung zu leben

Es braucht auch Taten nicht nur schöne Reden

Wir werden es schaffen mit Gottes Segen”, so der Text.

“Als Landeskommandant übernehme ich die volle Verantwortung für diesen Text. Jeder, der ihn liest, wird erkennen, dass er nicht von dem abweicht, was ich seit meinem Amtsantritt auch an anderer Stelle gesagt habe. Auch möchte ich festhalten, dass ich der alleinige Verantwortliche für dieses Video bin, es wurde ohne inhaltliche Absprache mit der Bundesleitung produziert. Dieses Video war eine von mir persönliche ehrenamtliche Privatinitiative und es ist dafür kein einziger Cent von der Bundeskasse ausgegeben worden”, so Jürgen Wirth Anderlan.

“Da sich in der Zwischenzeit auch eine Person gemeldet hat, die im Video abgebildet ist und sich in den eigenen Persönlichkeitsrechten verletzt sieht, wird der Südtiroler Schützenbund das Video in absehbarer Zeit offline nehmen. Gerne stelle ich mich der Diskussion zum Text. Stellen muss ich mich in diesen Stunden und Tagen allerdings auch einem Schwall von bösartigen Verleumdungen, anonymen Drohungen gegen mich und meine Familienmitglieder. Wenn dies die Diskussionskultur in unserem Land ist und die Methoden von Personen, die uns belehren wollen, dann sind wir arm dran”, abschließend der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundses, Mjr. Jürgen Wirth Anderlan.

Bund der Tiroler Schützenkompanien übt scharfe Kritik

Auch der Bund der Tiroler Schützenkompanien übte in einer Stellungnahme zum Projekt „Mamma Tirol“ des Südtiroler Schützenbundes scharfe Kritik. “Die Kraft von Bildern und Worten darf nicht missbraucht werden. Die Tiroler Schützen tragen Verantwortung und haben Vorbildwirkung”, so der Landeskommandant Major Thomas Saurer.

“Mit dem Jahreswechsel hat der Südtiroler Schützenbund sein neues Projekt „Mamma Tirol“ in Form eines YouTube Videos vorgestellt. Im Zuge dieses Projekts ist der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes Major Jürgen Wirth Anderlan als Rapper zu sehen. Der Bund der Tiroler Schützenkompanien sieht es als seine Pflicht an, darüber proaktiv zu informieren, dass wir uns zu bestimmten Inhalten dieses Videos – ungeachtet ob Zusammenhänge bewusst oder unbewusst passierten – klar distanzieren! In diesem Video wird zwar die „DNA des SSB“ (also die Erbanlage des Südtiroler Schützenbundes) besungen, ungeachtet dessen reflektieren diese Inhalte jedoch aber auch auf die Schützen Ost- und Nordtirols. In den Grundsätzen des BTSK sind fünf Werte/Kernaussagen verankert, welche die Basis der Wertehaltung und Moral der Tiroler Schützen bilden. (Die Treue zu Gott und dem Erbe der Vorfahren, der Schutz von Heimat und Vaterland, die größtmögliche Einheit des ganzen Landes, die Freiheit und Würde des Menschen, die Pflege des Tiroler Schützenbrauches.), fährt Thomas Saurer fort.

Der Bund der Tiroler Schützenkompanien steht zu seinen Grundsätzen und zu seinen elf Leitmotiven – und positioniert sich als positive Kraft in unserem Land, überparteilich und unpolitisch, als Traditionsverband mit klaren Werten und starker Moral:

„Der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes hat in seiner Eigenständigkeit diesen Weg der Kommunikation gewählt. Als Landeskommandant im Bund der Tiroler Schützenkompanien ist es jedoch nicht meine Art der Verständigung. Ich setze auf Dialog, Einbindung und Bewusstseinsbildung, nicht auf Provokation. Und ich versuche als Landeskommandant eine Vorbildrolle gegenüber unseren Schützenkameraden, Marktenderinnen und Jungschützen einzunehmen. Projekte, die als Ziel zum Nachdenken anregen, sollen für die Stärkung unserer gemeinsamen Landesidentität nützlich sein, verletzen, spalten und ausgrenzen dürfen sie jedoch nicht. Auch die Schützen und Marketenderinnen Ost- und Nordtirols verteidigen ihre Grundsätze, Kernwerte und Leitmotive, immer dann, wenn es erforderlich ist und nicht der Inszenierung wegen. Besonders in der aktuellen Situation, die viel Ungewissheit mit sich bringt, gilt es Weitblick, Zuversicht und Besonnenheit zu bewahren und das Verbindende zu stärken, abschließend “Landeskommandant Major Thomas Saurer.