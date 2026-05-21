Aktuelle Seite: Home > Politik > Landesrat Luis Walcher besucht Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol
Auffangstation für verletzte oder geschwächte Wildvögel

Landesrat Luis Walcher besucht Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 18:24 Uhr
F. Gamper, Luis Walcher mit Uhu Oli, Sara Silbernagl, Philip Campei
Gufyland/Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol
Schriftgröße

Von: mk

Dorf Tirol – Der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus, Luis Walcher, hat das Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol besucht, um sich persönlich ein Bild von der Arbeit der Einrichtung im Bereich Wildvogelschutz, Pflege und Umweltbildung zu machen.

Das private „Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol“ wurde im Jahr 1998 gegründet und hat sich seither zu einer zentralen Anlaufstelle für die Pflege und den Schutz heimischer Wildvögel entwickelt.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen die Aufnahme, medizinische Versorgung und spätere Auswilderung verletzter oder geschwächter Wildvögel. Tiere, die nicht mehr in die freie Natur entlassen werden können, finden dauerhaft einen geschützten Lebensraum im Pflegezentrum.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 131 Wildvögel aufgenommen. Davon konnten 102 Tiere erfolgreich rehabilitiert und wieder ausgewildert werden. Trotz intensiver Betreuung verstarben 27 Vögel, während zwei Tiere dauerhaft im Zentrum verblieben. Durchschnittlich werden jährlich rund 200 verletzte oder geschwächte Wildvögel betreut. Seit der Gründung hat das Pflegezentrum insgesamt mehr als 5.000 Wildvögel versorgt.

Landesrat Luis Walcher zeigte sich beeindruckt vom Engagement des Teams und würdigte insbesondere die Verbindung von Tierpflege, Naturschutz und Umweltbildung.

„Das Pflegezentrum leistet seit vielen Jahren einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer heimischen Tierwelt und vermittelt gleichzeitig wichtige Kenntnisse über Natur, Artenvielfalt und den respektvollen Umgang mit Wildtieren“, betonte Walcher während seines Besuchs.

Florian Gamper vom Pflegezentrum für Vogelfauna erläuterte die umfangreiche Tätigkeit der Einrichtung, die neben der Pflege verletzter Wildvögel auch die Sensibilisierung und Umweltbildung der Bevölkerung umfasst und größtenteils ehrenamtlich getragen wird. Besonders hob er die wichtige telefonische Beratungs- und Aufklärungsarbeit hervor, die täglich stark in Anspruch genommen wird und in der Bevölkerung große Wertschätzung genießt.

Zugleich dankte Gamper Landesrat Walcher für seinen Besuch: „Nach beinahe 30 Jahren ist Landesrat Luis Walcher – neben Altlandeshauptmann Luis Durnwalder – der erste zuständige Landesrat, der dem Pflegezentrum einen offiziellen Besuch abstattet. Dies ist für uns eine besondere Wertschätzung unserer Arbeit.“

Neben der Pflege verletzter Wildvögel spielt auch die Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit eine zentrale Rolle. Das Pflegezentrum ist täglich – außer montags – von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Die beliebten Flugvorführungen finden jeweils um 11.15 Uhr sowie um 15.15 Uhr statt und tragen wesentlich zur Finanzierung der Einrichtung bei.

Das Pflegezentrum am Burghügel von Schloss Tirol gilt seit vielen Jahren als bedeutende Anlaufstelle für Naturinteressierte sowie für Menschen, die Hilfe für verletzte Wildvögel suchen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Kommentare
61
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Kommentare
45
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Kommentare
44
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Kommentare
38
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Giftmüll-Ermittlungen: Drei Südtiroler berufen sich aufs Schweigerecht
Kommentare
26
Giftmüll-Ermittlungen: Drei Südtiroler berufen sich aufs Schweigerecht
Anzeigen
21. Trienter Wirtschaftsfestival
21. Trienter Wirtschaftsfestival
Fünf Tage voller Ideen, Begegnungen und Zukunftsvisionen.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 