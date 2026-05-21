Landesrat Luis Walcher besucht Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol

Von: mk

Dorf Tirol – Der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus, Luis Walcher, hat das Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol besucht, um sich persönlich ein Bild von der Arbeit der Einrichtung im Bereich Wildvogelschutz, Pflege und Umweltbildung zu machen.

Das private „Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol“ wurde im Jahr 1998 gegründet und hat sich seither zu einer zentralen Anlaufstelle für die Pflege und den Schutz heimischer Wildvögel entwickelt.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen die Aufnahme, medizinische Versorgung und spätere Auswilderung verletzter oder geschwächter Wildvögel. Tiere, die nicht mehr in die freie Natur entlassen werden können, finden dauerhaft einen geschützten Lebensraum im Pflegezentrum.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 131 Wildvögel aufgenommen. Davon konnten 102 Tiere erfolgreich rehabilitiert und wieder ausgewildert werden. Trotz intensiver Betreuung verstarben 27 Vögel, während zwei Tiere dauerhaft im Zentrum verblieben. Durchschnittlich werden jährlich rund 200 verletzte oder geschwächte Wildvögel betreut. Seit der Gründung hat das Pflegezentrum insgesamt mehr als 5.000 Wildvögel versorgt.

Landesrat Luis Walcher zeigte sich beeindruckt vom Engagement des Teams und würdigte insbesondere die Verbindung von Tierpflege, Naturschutz und Umweltbildung.

„Das Pflegezentrum leistet seit vielen Jahren einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer heimischen Tierwelt und vermittelt gleichzeitig wichtige Kenntnisse über Natur, Artenvielfalt und den respektvollen Umgang mit Wildtieren“, betonte Walcher während seines Besuchs.

Florian Gamper vom Pflegezentrum für Vogelfauna erläuterte die umfangreiche Tätigkeit der Einrichtung, die neben der Pflege verletzter Wildvögel auch die Sensibilisierung und Umweltbildung der Bevölkerung umfasst und größtenteils ehrenamtlich getragen wird. Besonders hob er die wichtige telefonische Beratungs- und Aufklärungsarbeit hervor, die täglich stark in Anspruch genommen wird und in der Bevölkerung große Wertschätzung genießt.

Zugleich dankte Gamper Landesrat Walcher für seinen Besuch: „Nach beinahe 30 Jahren ist Landesrat Luis Walcher – neben Altlandeshauptmann Luis Durnwalder – der erste zuständige Landesrat, der dem Pflegezentrum einen offiziellen Besuch abstattet. Dies ist für uns eine besondere Wertschätzung unserer Arbeit.“

Neben der Pflege verletzter Wildvögel spielt auch die Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit eine zentrale Rolle. Das Pflegezentrum ist täglich – außer montags – von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Die beliebten Flugvorführungen finden jeweils um 11.15 Uhr sowie um 15.15 Uhr statt und tragen wesentlich zur Finanzierung der Einrichtung bei.

Das Pflegezentrum am Burghügel von Schloss Tirol gilt seit vielen Jahren als bedeutende Anlaufstelle für Naturinteressierte sowie für Menschen, die Hilfe für verletzte Wildvögel suchen.