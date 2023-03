„Landesregierung, erhalte unsere Wälder!“

Bozen – In Vahrn sollen mehr als 20.500 Quadratmeter Wald in Landwirtschaftsgebiet umgewandelt werden – trotz negativer Gutachten der Ämter und trotz der im Klimaplan hervorgehobenen Wichtigkeit der Wälder. Die Landesregierung wird heute dazu entscheiden. „Die Chancen, dass die Landesregierung den Wald rettet, stehen statistisch 50 zu 50“, erklärt der Dachverband für der Natur- und Umweltschutz in einer Aussendung. Die Umweltschützer zeigen sich besorgt.

Im Südtiroler Klimaplan gibt es sogar ein eigenes Aktionsfeld: Unter 6.12 heißt es: „Für natürliche Senken gilt aber, dass sie keinesfalls durch menschliche Aktivitäten abgebaut werden sollen“. Natürliche Senken sind zum Beispiel Torf oder eben der Wald. Die Gemeinde Vahrn will viel Wald in landwirtschaftliches Grün umwidmen. Es geht um 20.522 Quadratmeter. Die zuständige Kommission und damit die Ämter Forst und Landschaftsschutz haben dazu ein negatives Gutachten abgegeben unter anderem mit folgender Begründung: „Die vorgeschlagene Umwidmungsfläche befindet sich innerhalb eines Waldbestandes und muss deshalb als eine inselhafte Ausweisung eines Landwirtschaftsgebiets angesehen werden … Innerhalb dieser unversehrten Waldgebiete sollen keine Landwirtschaftsflächen vorgesehen werden. Präzedenzfälle gilt es zu vermeiden. Weiters kommt in diesem Fall erschwerend hinzu, dass es sich um einen für die Naherholung wichtigen Bereich handelt.“ Der Vahrner Gemeinderat hatte sogar einen eigenen Beschluss erlassen, um auf dieser Umwidmung zu beharren. Heute muss die Landesregierung entscheiden.

„Die Chancen, dass die Landesregierung den Wald retten wird, stehen statistisch betrachtet 50 zu 50. Im Jahr 2022 hat die Landesregierung sechs Anträge von Gemeinden um Änderungen am Landschaftsplan aufgrund der negativen Gutachten der Ämter abgelehnt. Sieben Anträge wurden trotz negativen Gutachtens durch die Landesregierung genehmigt. Die Entscheidung der Landesregierung, ob die 20.500 Quadratmeter Wald erhalten bleiben, ist auch Gradmessern für die Schlagkraft des Südtiroler Klimaplans“, so der Dachverband.