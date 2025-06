Landesregierung legt Wirtschafts- und Finanzdokument 2026–2028 vor

Von: mk

Bozen – Wie das Land Südtirol in den kommenden drei Jahren die zur Verfügung stehenden Finanzmittel und Ressourcen einsetzt, um die festgelegten strategischen Ziele zu erreichen, wird im Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes (WFDL) festgeschrieben. Die Landesregierung hat das Dokument für den Zeitraum 2026-2028 am 10. Juni genehmigt und wird es dem Landtag zur Behandlung übermitteln.

Die Landesabteilung Finanzen erarbeitet das WFDL jährlich in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsstrukturen des Landes und im Sinne der staatlichen Haushaltsbestimmungen. Es stellt die strategische Grundlage für die Haushaltsführung dar und muss dem Landtag jeweils bis Ende Juni vorgelegt werden.

“Das WFDL 2026–2028 wurde in einem weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeld erarbeitet”, erklärt Landeshauptmann Arno Kompatscher, der das Dokument in seiner Funktion als Finanzlandesrat in die Landesregierung eingebracht hat. Trotz der wirtschaftlichen Stabilität Südtirols bleibe die Lage angesichts geopolitischer Spannungen, hoher Inflation und globaler Herausforderungen angespannt. “Diese Unsicherheit wirkt sich auch auf Südtirol aus. Umso wichtiger ist eine klare Planung und Priorisierung”, betonte der Landeshauptmann.

Das über 400 Seiten starke Dokument analysiert zunächst die gesamtwirtschaftliche Lage auf internationaler, staatlicher und regionaler Ebene, beschreibt die demografische Entwicklung sowie die institutionellen Rahmenbedingungen. Aufbauend darauf werden die strategischen Ziele in den einzelnen Aufgabenbereichen dargelegt, ausgehend vom Koalitionsprogramm und dem Performance-Plan der Landesverwaltung.

Ein zentrales Element des WFDL ist die mehrjährige Programmierung der öffentlichen Bauten. In einer eigenen Sektion werden sowohl jene Bauvorhaben aufgelistet, die bereits eine Mindestprojektierung aufweisen, als auch jene, deren Projektierung im kommenden Dreijahreszeitraum starten soll.

Neu im WFDL 2026–2028 ist eine detaillierte Darstellung jener Projekte, für die das Land Südtirol eine Finanzierung aus dem staatlichen Aufbauplan PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) anstrebt. Der Rat der Gemeinden hat das Dokument positiv begutachtet. Der Landtag findet in diesem Dokument eine aktuelle Darstellung der wirtschaftlichen und finanziellen Situation, welche die Grundlage der Wirtschaftspolitik und der Reformplanung bildet, welche die nächste Regierung anwenden wird.