Landesregierung setzt Führungskräfte-Kommission ein

Bozen – Die Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung die Mitglieder der “Kommission für die Führungskräfte des öffentlichen Landessystems” namhaft gemacht. Die Kommission besteht aus sieben Mitgliedern: Es handelt sich um Veronika Meraner (Vorsitzende) sowie um die Mitglieder Meinhard Hochwieser, Albrecht Matzneller, Patrizia Nogler, Edith Ploner, Giuseppe Scalzini und Umberto Simone.

Meraner, Matzneller, Nogler und Ploner wurden vom Land vorgeschlagen, Hochwieser und Scalzini von den öffentlichen Körperschaften und Simone vom Südtiroler Sanitätsbetrieb. “Die Kommission für die Führungskräfte des öffentlichen Landessystems bleibt vier Jahre ab der Veröffentlichung des heutigen Beschlusses im Amt. Sie arbeitet selbstständig und erfüllt eine wichtige Aufgabe für die ständige Weiterentwicklung der Südtiroler Landesverwaltung”, unterstreicht Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Führungsstellenplan verwalten und aktualisieren

Aufgabe der Kommission ist es, den einheitlichen Führungsstellenplan auf Landesebene zu verwalten und insbesondere für dessen Aktualisierung zu sorgen. Dazu schreibt sie unter Berücksichtigung der freien Planstellen, voraussichtlicher Dienstaustritte von Führungskräften sowie des geplanten Bedarfs an Führungskräften der einzelnen Verwaltungen im folgenden Dreijahreszeitraum mindestens alle zwei Jahre einen Wettbewerb aus. Für die Durchführung der jeweiligen Auswahlverfahren kann sie verschiedene Bewertungskommissionen in den Bereichen Verwaltung, Technik und Bildung ernennen, auch um den Grundsatz der Rotation der Mitglieder zu gewährleisten. Aufgabe der Kommission ist es nicht zuletzt auch, Aktivitäten für den Wissenstransfer zu organisieren, die sich sowohl an Verwaltungen als auch an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für Auswahlverfahren für Führungskräfte richten.