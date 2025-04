Landesregierung tagt am 8. April

Von: Ivd

Bozen – Die Landesregierung tagt wieder am Dienstag kommender Woche. Im Anschluss an die Sitzung werden, wie gewohnt, die wichtigsten Beschlüsse der Exekutive bei einer Pressekonferenz vorgestellt, und zwar

am Dienstag, 8. April, ab 12.30 Uhr, im Pressesaal des Palais Widmann, am Silvius-Magnago-Platz 1, in Bozen.

Die Pressekonferenz wird live auf dem YouTube-Kanal des Landes Südtirol übertragen und kann auch in den Playlists der Kanäle des Landes Südtirol Land Südtirol – YouTube abgerufen werden.

Die Pressekonferenz wird in Simultanübersetzung auch in italienischer und deutscher Gebärdensprache gezeigt.