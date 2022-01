Landtag: Jänner-Sitzung mit Festakt zum 50. des Autonomiestatuts

Bozen – Der Landtag ist für 18. bis 21. Jänner zur Sitzung einberufen, Dienstag von 14.30 bis 18.00 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 10.00 bis 13.00 und von 14.30 bis 18.00 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen zunächst die Angelobung von Paula Bacher zur Landtagsabgeordneten, Informationen der Landesregierung zur Covid-Pandemie, die Aktuelle Fragestunde und eine Nachbesetzung bei der Bezirkswahlkommission.

Für den Teil der Sitzungswoche, der der Opposition vorbehalten ist, wurden u.a. folgende Anträge vorgelegt: verstärkte Rekrutierung von Hausärzten (Fratelli d’Italia), Errichtung eines Musikgymnasiums (Team K), Verzicht auf Plastik im öffentlichen Vergabewesen (Grüne), die territoriale Gesundheitsversorgung neu denken (Demokratische Partei – Bürgerlisten), Sprachentwicklung und Sprachkenntnisse in Südtirol (Freiheitliche), Transparenz bei Covid (Enzian), PCR-Gurgeltests auch in Südtirol (Süd-Tiroler Freiheit), unsere Milch für unsere Kälber (Perspektiven für Südtirol), Berufsbild „Green Manager“ in der Südtiroler Landesverwaltung (5 Sterne Bewegung).

Für den der Mehrheit vorbehaltenen Teil der Sitzungswoche wurden zwei Beschlussanträge vorgelegt: Kurs der Steuerentlastung beibehalten, Solidaritätsfonds für Kulturschaffende (beide SVP).

Am Donnerstagvormittag, ab 10.00 Uhr, findet ein Festakt zum 50. Jahrestag des 2. Autonomiestatuts statt, das am 20. Jänner 1972 in Kraft getreten ist. Die Historiker Eva Pfanzelter und Andrea Di Michele werden dem Landtag ihre Betrachtungen zur Autonomiegeschichte darlegen. Zum Anlass hat der Landtag einen Videowettbewerb ausgeschrieben, an dem zahlreiche Schulklassen teilgenommen haben. Die Siegerarbeiten werden im Plenum präsentiert. Der Festakt wird musikalisch umrahmt von Schulklassen, die per Livestream zugeschaltet sind.

