Landtag sagt Ja zu Ein-Euro Museumssonntag

Von: mk

Bozen – Der Südtiroler Landtag hat in der gestrigen Plenarsitzung den vom Abgeordneten Thomas Widmann, Landtagsfraktion Für Südtirol mit Widmann, eingebrachten Beschlussantrag zur Ermöglichung eines Ein‑Euro‑Museumssonntags diskutiert. Der breite Zuspruch aus Opposition und Mehrheit unterstreicht die kulturpolitische Relevanz des Vorschlags, der auf mehr Teilhabe und niedrigschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur abzielt.

„Die Museen in Südtirol sind zentrale Orte kultureller Bildung und gesellschaftlicher Begegnung. Dennoch zeigen die Besucherzahlen eine rückläufige Entwicklung“, argumentiert Widmann. Wurden 2019 noch rund 2,1 Millionen Eintritte verzeichnet, waren es 2024 nur mehr etwa 1,6 Millionen – ein Rückgang von nahezu einem Viertel. Diese Entwicklung mache deutlich, dass neue Impulse notwendig seien, um Menschen wieder verstärkt für Museen zu begeistern.

Ziel des vorgeschlagenen Modells ist es, Hemmschwellen abzubauen und insbesondere auch jene anzusprechen, die bislang keine oder nur selten Berührungspunkte mit Museen hatten. „Es geht nicht nur darum, längere Besuche zu fördern, sondern Menschen überhaupt in die Museen zu bringen. Wer einen unkomplizierten ersten Zugang findet, kommt oft wieder“, betont Widmann. Niederschwellige Angebote würden somit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen kulturellen Teilhabe leisten.

Ein Blick in andere europäische Regionen zeigt laut Widmann, dass solche Modelle erfolgreich sind: Ob Ein‑Euro‑Sonntag in Bayern, kostenlose Museumstage in Berlin oder nationale Initiativen wie die „Domenica al Museo“ in Italien – überall verfolgen diese Maßnahmen das Ziel, Kunst und kulturelles Erbe breiten Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen und neue Besucher zu gewinnen.

Der Landtag hat einstimmig mit 34 Ja-Stimmen beschlossen, eine Datengrundlage zu Besucherzahlen aufzubauen, geeignete Modelle für regelmäßige vergünstigte oder kostenlose Museumstage zu prüfen sowie innerhalb von sechs Monaten über die organisatorische und finanzielle Umsetzbarkeit zu berichten. „Ich danke der Opposition und der Mehrheit im Landtag ausdrücklich für die breite Unterstützung dieses Vorhabens, das einen wichtigen Impuls für mehr kulturelle Teilhabe in Südtirol darstellt. Damit setzen wir ein klares Zeichen für offene Kultur, mehr Zugang und eine lebendige Museumslandschaft in Südtirol“, betont Thomas Widmann abschließend.