Lanz und Ladurner: “Impfpflicht ist unsere Chance”

Bozen – Die SVP-Landtagsabgeordneten Gert Lanz und Jasmin Ladurner fordern eine intensive Debatte zum Thema Impfpflicht: „In Anbetracht der derzeitigen Entwicklungen müssen wir endlich ‚Tacheles‘ reden und die Impfpflicht als derzeit beste Alternative anerkennen“.

Die aktuellen Zahlen würden es zeigen: Die vielen Maßnahmen gingen zwar in die richtige Richtung, der erwartete Erfolg bliebe jedoch aus – es fehle an Überzeugung, Solidarität, Konsequenz und Kontrolle, sagen die SVP-Landtagsabgeordneten Lanz und Ladurner.

„Wir können es uns nicht mehr leisten, zuzusehen, wie sich unsere Krankenhäuser füllen. Wir können nicht mehr zuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Es ist höchste Zeit, endlich einen einheitlichen und wirksamen Weg zu gehen“, so Ladurner. Die Lösung sehen beide Abgeordneten in der verpflichtenden Impfung für alle.

„Uns läuft die Zeit davon. Wir versuchten es mit ‚3G‘, jetzt sprechen wir von ‚2G‘ und ‚2G+‘. Wir machen Antigentests, Nasenflügeltests, PCR-Tests, Antikörpertests – mit dem Ziel, diese Pandemie endlich in den Griff zu kriegen. Leider nur mit mäßigem Erfolg – die aktuelle vierte Welle zeigt uns, dass wir mit alledem nicht wirklich weiterkommen. Nur mit einer vollständigen Durchimpfungsrate haben wir eine Chance“, sagt Gert Lanz und betont: „Heute wissen wir nicht, wie es mit unserer Wirtschaft weitergehen wird. Wird sie wieder ausgebremst werden? Könnten wir uns das noch einmal leisten? Wollen wir alles aufs Spiel setzen, was wir bisher in unserem Lande erreicht haben? Wie sinnvoll ist es, jetzt weitere Maßnahmen einzuleiten, die dann nicht konsequent umgesetzt und von vielen nicht ernst genommen werden? Wäre es nicht besser, endlich zu handeln und mit einem klaren und mutigen Schritt Richtung Zukunft zu gehen? Heute wissen wir, dass die Impfungen funktionieren und dass durch sie das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes erheblich sinkt – wir appellieren deshalb an alle Verantwortlichen, eine Impfpflicht nicht länger auszuschließen, sondern diese ernsthaft zu diskutieren und als Lösung in Erwägung zu ziehen.“