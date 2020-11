Das öffentliche Leben wird wieder weitgehend heruntergefahren und wir sind gerade dabei Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt erneut massiv einzuschränken. Vorwiegend passiert dies mit der Begründung andere zu schützen. „Indem wir so vorgehen, erkennen wir als Gesellschaft Kinder und Jugendliche nicht als gleichwertige Personen an, sondern reduzieren sie als Mittel zum Zweck. Das Recht auf Bildung bleibt auf der Strecke“, mahnt Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende.

Der SJR weist darauf hin, dass Lernen in der Schule und im Kindergarten vor allem auch soziales und emotionales Lernen ist. „Die Sozialisierung mit Gleichaltrigen ist unabdingbar. Dies kann innerhalb der Familie kaum kompensiert werden. Für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung ist der Umgang mit Gleichaltrigen essentiell. Kinder brauchen Kinder und Jugendliche brauchen Jugendliche“, bringt es Kevin Hofer, SJR-Geschäftsführer auf den Punkt.

Der SJR vermisst in der aktuellen Situation die Perspektive der Kinder und Jugendlichen. „Die nun ergriffenen Maßnahmen werden ausschließlich aus der Perspektive der Leistungsträger der Gesellschaft, der Erwachsenen erlassen. Es ist zu kurz gedacht gerade jetzt nur an die Arbeitswelt zu denken, diese am Laufen zu halten und die Zukunftsträger, unser Kinder und Jugendlichen, wegen steigender Infektionszahlen und für das Fehlverhalten von zumeist uns Erwachsenen abzustrafen. Im Kindes- und Jugendalter wird der Grundstein für das spätere Leben gelegt und wir sind gerade dabei eine ‚Generation Lockdown‘ zu verursachen. Früher oder später werden wir uns den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass wir eine ganze Generation in ihrer Entwicklung behindert und ihrer Chancen beraubt haben, wenn wir so weitermachen!“, warnt Rainer. ‚Lasst die Schulen offen!‘, daher der Aufruf des SJR.