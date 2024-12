Lawrow: Russland werde sich mit” jedem Mittel” verteidigen

Von: APA/AFP

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat gewarnt, dass Russland zum Einsatz aller möglichen Mittel zu seiner Verteidigung bereit sei. Die USA und ihre Verbündeten “müssen verstehen, dass wir bereit wären, jedes Mittel zu nutzen, um ihnen nicht zu ermöglichen, das zu erreichen, was sie als strategische Niederlage Russlands bezeichnen”, sagte Lawrow in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem umstrittenen rechten Nachrichtenmoderator Tucker Carlson.

Er hoffe, dass die westlichen Länder Moskaus kürzliche Nutzung einer neuartigen Rakete in der Ukraine ernst genommen hätten, fuhr Lawrow fort: “Wir senden Signale, und wir hoffen, dass das letzte, vor ein paar Wochen, das Signal mit dem neuen Waffensystem namens Oreschnik, (…) ernst genommen wurde”.

Russland hatte vor zwei Wochen seine neue Hyperschallrakete Oreschnik auf die ukrainische Stadt Dnipro abgefeuert. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte damit, die Waffe als Antwort auf die ukrainischen Angriffe auf russisches Territorium auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zu schießen.

Moskau will “weitere Botschaften senden”

Lawrow beharrte nun darauf, dass Russland die Situation nicht eskalieren lassen und “jedes Missverständnis” mit den USA und ihren Partnern vermeiden wolle. Er warnte zugleich, dass Moskau “weitere Botschaften senden” werde, “wenn sie nicht die notwendigen Schlussfolgerungen” ziehen.

Putin hatte erklärt, dass die Oreschnik-Rakete mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit fliege und nicht abgefangen werden könne. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj bezeichnete den Angriff als “jüngsten Ausbruch russischen Wahnsinns” und forderte angepasste Luftverteidigungssysteme, um der Bedrohung zu begegnen.

Carlson, ein Trump-Vertrauter und ehemaliger Moderator des US-Nachrichtensenders Fox News, hatte im Februar bereits den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewt. Es war das erste Interview Putins mit einem westlichen Journalisten seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022. Darin stellte Carlson kaum harte Fragen und hörte dem Präsidenten über lange Strecken bei seinen Ausführungen und seiner Begründung für den Angriff auf die Ukraine zu.