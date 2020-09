LH Kompatscher trifft heute Premier Conte

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher trifft heute in Rom mit Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte zusammen.

In dem Gespräch wird es vor allem um die Konzessionsverlängerung für die Brennerautobahn gehen. Auch der Ausgleich von Steuerausfällen für Südtirol in Krisenzeiten – so wie aktuell wegen Corona – soll thematisiert werden.

Als dritter Punkt steht der Umgang mit Problemwölfen auf der Agenda. In Südtirol ist man bestrebt, einen Plan für das Wolfsmanagement zu erarbeiten. Problemwölfe sollen entnommen werden, wenn der Herdenschutz zuvor nichts gebracht hat.

Medienberichten zufolge hätte das Treffen bereits am Dienstag stattfinden sollen. Allerdings musste es wegen dringender Termine Contes verschoben werden.