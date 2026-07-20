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Joseph Aoun zu Besuch im Weißen Haus

Libanons Präsident Aoun trifft Trump in Washington

Montag, 20. Juli 2026 | 22:23 Uhr
Joseph Aoun zu Besuch im Weißen Haus
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Von: APA/dpa

Libanons Präsident Joseph Aoun wird am Dienstag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Es ist der erste Besuch eines libanesischen Staatschefs im Weißen Haus seit 2009. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der aktuelle Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon. Die US-Regierung vermittelt derzeit zwischen Israel und dem Libanon. Ziel der Gespräche ist eine dauerhafte Waffenruhe Israels mit der Hisbollah.

Die libanesische Regierung ist keine Kriegspartei in dem Konflikt. Die Hisbollah ist an den Gesprächen nicht beteiligt. Aoun erhofft sich von dem Treffen mit Trump auch ein Einwirken der USA auf Israel, damit das Land seine Truppen aus dem Südlibanon abzieht. Trotz der Waffenruhe greift Israel weiter Ziele im Libanon an und hält Truppen im Süden des Landes.

Am Sonntag hatte US-Außenminister Marco Rubio die Bemühungen der libanesischen Regierung für einen Friedensschluss mit Israel gewürdigt. Nach einem Treffen mit Aoun in Washington habe Rubio den Libanon für seine “entschlossenen Bemühungen gelobt, die Souveränität des Landes zurückzugewinnen, die Hisbollah zu entwaffnen, ihre terroristische Infrastruktur zu zerschlagen und den Weg zum Frieden” mit Israel einzuschlagen, teilte das US-Außenministerium mit.

Beirut und die Hisbollah betrachten die von Israel kontrollierte und selbst deklarierte “Sicherheitszone” als völkerrechtswidrige Besetzung. Das rund 620 Quadratkilometer große Gebiet entspricht etwa sechs Prozent der Landesfläche.

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