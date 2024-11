Locher ruft zur Wahl in Wengen auf

Von: mk

Wengen/Caldonazzo – Am 10. November wird in den Gemeinden Wengen in Südtirol und in Caldonazzo im Trentino gewählt. Die Wahllokale sind von 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet.

„Wahlen sind ein zentraler Bestandteil unserer Demokratie. Sich daran zu beteiligen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und mitzuentscheiden, wer unsere Gemeinden lenkt und welche politischen Entscheidungen unser tägliches Leben prägen. Jede Stimme zählt, und jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Chance, aktiv mitzubestimmen“, ruft Franz Locher, Regionalassessor für örtliche Körperschaften, die Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Gemeinden auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Die bevorstehenden Wahlen würden eine wertvolle Gelegenheit bieten, die Zukunft dieser beiden Gemeinden aktiv mitzugestalten. „Nur durch eine starke Beteiligung wird ein Umfeld geschaffen, das eine nachhaltige und zukunftsweisende Entwicklung der Gemeinden fördert. Jede einzelne Stimme stärkt die lokalen Institutionen und fördert eine transparente und effiziente Verwaltung“, betont Assessor Locher.