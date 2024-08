Medien: Kennedy wird Trump unterstützen

Von: APA/dpa

Der parteilose US-Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy will laut Medien im US-Wahlkampf den republikanischen Kontrahenten Donald Trump unterstützen. Das meldeten die Sender CNN und ABC News am Freitag unter Berufung auf ein Gerichtsdokument, das mit einem Wahlzettelstreit im Bundesstaat Pennsylvania in Verbindung steht. Demnach erklärte der 70-Jährige, den Streit “wegen seiner Unterstützung” Trumps beilegen zu wollen. Entsprechende Gerüchte kursieren schon länger.

Es blieb aber unklar, ob sich Kennedy damit insgesamt aus dem Rennen zurückzieht. Berichte über einen Wechsel des chancenlosen Kennedys in das Lager von Trump gibt es in den USA bereits seit einigen Tagen. Im Gegenzug werde ihn der Republikaner im Fall eines Wahlsiegs in sein Regierungsteam integrieren, heißt es. An sich war für Freitag (Ortszeit) eine Rede Kennedys angekündigt worden, wo er seine Pläne öffentlich darlegen wollte.