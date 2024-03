Meloni-Besuch in Bozen von Protesten begleitet

Von Landesregierung am Noi-Tech-Park empfangen

Bozen – Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist am Dienstagnachmittag in Bozen eingetroffen, nachdem sie zuvor einen Stopp in Trient eingelegt hatte.

Die Ankunft erfolgte punktgenau um 15.45 Uhr am Noi-Tech-Park in der Bozner Industriezone. Nach der Begrüßungsrunde mit der Landesregierung – für Landesrat Marco Galateo gab es eine herzliche Umarmung – begab sich der Tross in die Räumlichkeiten des Parks.

Der Zweck ihres Besuchs ist die Unterzeichnung der Vereinbarung zum europäischen Entwicklungs- und Kohäsionsfonds 2021-2027. An ihrer Seite ist der Minister für Europäische Angelegenheiten und den europäischen Aufbaufonds Pnrr, Raffaele Fitto.

Proteste

Der Besuch der italienischen Regierungschefin wird von Protesten eingerahmt. Die Gruppe “No Excuses” hat einen Protestmarsch angekündigt, an dem Vertreter von Climate Action South Tyrol, Omas Gegen Rechts und Fridays for Future South Tyrol teilnehmen werden.

Die Gründe für den Protest sind vielfältig. Sie reichen von der kritischen Haltung zur verschwenderischen und umweltbelastenden Bob-Bahn in Cortina bis hin zur Besorgnis über die Militarisierung des öffentlichen Raums durch den Einsatz von Militärtruppen sowie die Besorgnis über den Rückschritt bei Frauenrechten und den Rechten der LGBTQIA+ Gemeinschaft. Zusätzlich haben auch pro-palästinensische Gruppen angekündigt, an den Protesten in Bozen teilzunehmen.