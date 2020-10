Meran: Holprige Suche nach Koalitionspartnern

Meran – In Meran geht die Suche nach einem Koalitionspartner weiter. Der in der Stichwahl mit nur wenigen Stimmen Mehrheit gewählte Bürgermeister Rösch versucht eine Koalition für eine stabile Stadtregierung zu finden. Medienberichten zufolge hat es am Dienstag ein Treffen mit Vertretern der deutschen Parteien gegeben. Heute folgt eine Zusammenkunft mit den italienischen Parteien.

Derzeit sind die Fronten,was die Sitzverteilung angeht, verhärtet. Rösch muss bis 3. November eine Mehrheit gefunden haben.