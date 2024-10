Meran: Neugewählter Kindergemeinderat ins Amt eingeführt

Von: lup

Meran – Am gestrigen Abend kamen die achtundvierzig neu gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Meraner Mädchen und Jungen im Rathaus zu ihrer ersten offiziellen Sitzung zusammen. Dabei wurden sie von Bürgermeister Dario Dal Medico, Stadträtin Emanuela Albieri und Stadtrat Stefan Frötscher feierlich in ihr Amt eingeführt.

“Dies ist ein wichtiger Moment für Euch alle, denn er bringt Euch näher an das demokratische Leben unserer Gemeinschaft heran, so wie er auch für uns wichtig ist, die wir jeden Tag in unserer institutionellen Rolle aufgerufen sind, die Stadt zu verwalten und uns um alle ihre Bestandteile zu kümmern, auch und vor allem im Interesse der künftigen Generationen”, erklärte der Bürgermeister in seiner kurzen Ansprache zur Begrüßung der neu gewählten Vertreter und Vertreterinnen der jüngsten Meraner Bürger.

Dies sind, in alphabetischer Reihenfolge, die Mitglieder des neu gewählten Kindergemeinderates der Stadt Meran:

Angela Soleil Blanco, Paul Boriero, Marian Botzner, Matteo Calabrò, Lorenzo Cervo, Caterina Chen, Linda Ciprian, Francesco Civita, Mariasole Cosso, Vittoria Maria Crocetti, Matilde Della Bruna, Miriam Duso, Alexander Jarkuska Dvorsky, Carolina Timpu, Giulia Gargano, Patrizia Ghedina, Clemens Gögele, Ian Gomez-Salas Lomsdalen, Marie Gruber, Irene Guarisco, Matilde Interbartolo, Samuele Iselle, Sahar Kahlaoui, Carlo Lamberti, Samuele Maddaloni, Shana Marocchio, Lara Merlini, Adam Meskini, Fatima Musfira Firdous, Leonardo Nicosia, Taisija Perbellini, Annalena Pichler, Sofia Pregja, Naomi Rosati, Emanuele Russo, Jouri Siama, Besian Sodoli, Emma Soletti, Lelio Sperandio, Matthäus Stanzel, Simon Stricker, Leo Tappeiner, Niklas Tappeiner, Dorian Vigna, Igor Virgadaula, Cecilia Zampieri, Theresa Zanier, Jerry Zhang.

Das Projekt Kindergemeinderat wird von der Stadtgemeinde Meran in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreffpunkt Cilla und dem Jugenddienst Meran unterstützt. Die jungen Rätinnen und Räte, die in allen Meraner Grund- und Mittelschulen demokratisch gewählt und von vier Pädagoginnen und Pädagogen aus den beiden Sprachgruppen begleitet werden, treffen sich während des Schuljahres monatlich, um Projekte und Initiativen zu diskutieren und zu beschließen, die dann der Stadtregierung vorgelegt werden.

Der Kindergemeinderat Meran ist auch auf Facebook zu finden.