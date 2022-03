Meraner Arbeitnehmer-Ausschuss ist eingesetzt

Meran – Am Mittwoch wurde im SVP Bezirksbüro in Meran der Sozial- und ArbeitnehmerInnen Ausschuss für fünf Jahre bestellt und der Vorsitz neu gewählt.

Ganz nach dem Motto, kontinuierliche und beharrliche Arbeit macht sich bezahlt, konnten es die beiden bisher in Führungsverantwortung stehenden Personen aufnehmen. Tatsächlich wurden der seit 2019 an der Spitze stehende Arzt Ernst Fop und als seine Stellvertreterin, die gleichlang im Amt waltende, Burger Beatrix einstimmig bestätigt.

Beide stehen für das Fortführen der in Meran traditionell starken ArbeitnehmerInnen Bewegung und erhielten die Zusage vom anwesenden Stadtrat für Soziales, Stefan Frötscher, sie in ihrem Auftrag voll und ganz zu unterstützen. ArbeitnehmerInnen sind eine in Autonomie arbeitende Organisation innerhalb der SVP mit eigener Geschäftsordnung, selbstverständlich unter Einhaltung der Statuten und Programme der Südtiroler Volkpartei. Auch bei der Kandidatur zur Entsendung in den Bezirkssozialausschuss konnte sich das Duo einstimmig durchsetzen. Nach der Vorstellung des Programmes unter Berücksichtigung des Meraner Sozialplanes unterstrich der Vorsitzende Ernst Fop den Willen die Meraner besonders in den Themen: soziale Gerechtigkeit und Gewährung der Chancengleichheit in allen gesellschaftlichen Bereichen zu unterstützen. Ein weiteres Hauptbemühen sollte es seiner Meinung nach sein in den kommenden Jahren mehrere PolitikerInnen aus den sozialen Netzwerken in die höchsten politischen Gremien der Stadt Meran zu begleiten. Das weite Feld der sozialen Politik wird sich auch weiterhin mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz befassen.

Die weiteren Mitglieder des Ausschusses sind: Doris Hager von Strobele, Hermann Komar, Ingrid Ruffini, Arnold Tröger und die Rechtsmitglieder Gemeinderat Reinhard Bauer, Glenda Belluta, Stadtrat Stefan Frötscher, Klaus Götsch und Stadtkomiteeobfrau Katharina Zeller.

Bild: v.l.n.r.: Vorsitzender Ernst Fop, Stellvertreterin Beatrix Burger und Stadtrat Stefan Frötscher