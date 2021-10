Meraner Team K unterstützt Paul Rösch

Meran – Das Team K Meran ruft die Meraner Bevölkerung auf zur Stichwahl am 24. Oktober zu gehen – und für Paul Rösch zu stimmen.

Fünf Tage nach der Gemeinderatswahl traf sich das Team K Meran am Freitagabend zu einer Analyse des Wahlergebnisses und zur Diskussion über die Stichwahl. “Die niedrige Wahlbeteiligung erfüllt uns mit großer Sorge. Wir rufen, die Bürgerinnen und Bürger Merans auf, am 24. Oktober zur Wahl zu gehen”, betonen die frisch gewählte Gemeinderätin Sabine Kiem und der Bürgermeisterkandidat Joachim Ellmenreich und sprechen damit für das gesamte Team.

In den nächsten Jahren stünden wichtige Entscheidungen für die Stadt Meran an. Dies sei auch der Grund gewesen, warum das Team K im ersten Wahlgang mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten angetreten ist. “Wir haben uns beraten und gemeinsam entscheiden unseren WählerInnen zu empfehlen, in der Stichwahl Paul Rösch die Stimme zu geben”, fasst Joachim Ellmenreich das Ergebnis der Sitzung zusammen.

Für das gesamte Team K Meran ist aber vor allem eine Botschaft an die Meranerinnen und Meraner wichtig: „Macht von eurem Wahlrecht Gebrauch und geht wählen! Es geht um die Zukunft unserer Stadt, bestimmt sie mit!“