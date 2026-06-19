Mindestens 18 Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Von: APA/Reuters

Bei neuen israelischen Angriffen im Süden des Libanon sind nach libanesischen Angaben mindestens 18 Menschen getötet worden. Außerdem wurden 33 weitere Menschen verletzt, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut am Freitag mit. Israel meldete seinerseits den Tod von vier seiner Soldaten. Die Zahl der Toten auf beiden Seiten ist die höchste an einem Tag seit Unterzeichnung der US-iranischen Rahmenvereinbarung über ein Ende des Iran-Krieges, die auch den Libanon umfasst.

Die israelischen Angriffe erfolgten libanesischen Staatsmedien zufolge in mindestens zehn Ortschaften in der Nähe der Stadt Nabatieh. Acht der Getöteten wurden demnach aus der Stadt Harouf gemeldet. Die nächtlichen israelischen Luftangriffe hätten den Abtransport der Getöteten und Verletzten verhindert, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium weiter.

Die Angriffe zielten nach Angaben der israelischen Armee auf Stellungen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz ab. “Die Armee hat in der vergangenen Nacht Hisbollah-Terroristen und -Infrastruktur in mehreren Gebieten im Südlibanon attackiert und wird dies weiterhin tun”, erklärte die israelische Armee am Freitag. Die Angriffe seien eine Reaktion auf “die wiederholten Verstöße” der vom Iran unterstützten Miliz gegen die Waffenruhe.

Angriffe auf Hisbollah-Ziele

Israel teilte zudem mit, weitere Angriffe auf Hisbollah-Ziele ausgeführt zu haben. Zuvor hatte die schiitische Miliz angegeben, bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen ihren Kämpfern und einer Einheit der israelischen Armee im Südlibanon drei israelische Panzer zerstört zu haben. In einer in der Früh veröffentlichten Erklärung teilte die Hisbollah mit, israelische Streitkräfte in der Nähe der Ali-Taher-Hügel nahe Nabatieh mit “Raketen und Mörsergranaten” beschossen zu haben.

Am Donnerstag hatte NNA von zwei Toten bei einem israelischen Angriff auf ein Auto in der Region Kfar Tebnit berichtet. Im benachbarten Dorf Zebdine war demnach am Donnerstag ein weiterer Mensch bei einem Drohnenangriff getötet worden.

Seit der Bekanntgabe eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran Anfang der Woche hatte die Intensität der Kämpfe im Libanon abgenommen. Der Vertrag sieht unter anderem eine sofortige Waffenruhe in der gesamten Region vor, darunter auch im Libanon. Die israelische Regierung hatte daraufhin erklärt, sie werde “keine Kompromisse beim Schutz unserer Bürger eingehen”. Die Hisbollah wiederum hatte schon eine frühere Waffenruhe nie anerkannt.