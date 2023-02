Mobilität der Zukunft – Chancen für die heimische Wirtschaft

Bozen – Auf Einladung des SVP-Bezirkswirtschaftsvorsitzenden des Bezirks Eisacktal, Heini Ferretti, fand diese Woche zum zweiten Mal ein politisches Wirtschaftsfrühstück statt. Mit dabei waren Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Kammerabgeordneter Dieter Steger, Landtagsabgeordneter Helmut Tauber, EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann und der Vorsitzende der SVP-Wirtschaft auf Landesebene Josef Tschöll. Im Mittelpunkt stand dabei das Thema Mobilität.

„Um die anstehenden Herausforderungen in der Mobilitäts- und Infrastrukturpolitik zum Wohle der Südtiroler Bevölkerung voranbringen zu können, braucht es mutige Entscheidungen und vor allem Geschlossenheit“, betonte der Bezirkswirtschaftsvorsitzende Ferretti.

Bei einem gemeinsamen Frühstück mit den SVP-Mandataren konnten sich Wirtschaftstreibende in lockerer Atmosphäre über den Stand einzelner Mobilitätsprojekte im Bezirk informieren. Themen waren dabei unter anderem der regionale Bahnverkehr, der Bahnhof Brixen Industriezone sowie die Projekte betreffend die Seilbahnverbindungen Brixen-Plose und Mühlbach-Meransen.

Diskutiert wurden einerseits mögliche Lösungsansätze für die einzelnen Verkehrsproblematiken im Bezirk, aber auch andere aktuelle wirtschaftspolitische Themen auf Bezirks-, Landes- oder EU-Ebene. Zudem wurde eingehend erörtert, inwiefern die Gelder aus dem staatlichen Wiederaufbauplan, Möglichkeiten für wichtige Vorhaben bieten und welche konkreten Chance sich daraus für die heimischen Betriebe ergeben. „Nur wenn alle an einem Strang ziehen, wird die zeitnahe Umsetzung wichtiger Projekte gelingen – daher ist eine gesicherte, politische Mehrheit auch in Zukunft von großer Wichtigkeit,“ appellierte Ferretti auch in Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen im heurigen Herbst.