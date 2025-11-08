Aktuelle Seite: Home > Politik > Mobilitätskommission befasst sich mit Maßnahmen gegen “Overtourism” in Bozen
Der nächste Weihnachtsmarkt kommt bestimmt

Mobilitätskommission befasst sich mit Maßnahmen gegen “Overtourism” in Bozen

Samstag, 08. November 2025 | 11:22 Uhr
weihnachten_bozen_christkindlmarkt_stnews
stnews
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Unaufhaltsam naht der nächste Weihnachtsmarkt in Bozen – mit den damit verbundenen Verkehrsproblemen und dem „Overcrowding“ der Innenstadt.

Der Massentourismus, der für Überfüllung in Bozen sorgt, war Anlass eines Beschlussantrages der Grünen im Bozner Gemeinderat, den Vizefraktionssprecher Rudi Benedikter am 23. Oktober im Rahmen der Anhörung der Spitzenvertreter des Verkehrsamtes im Gemeinderat zum Thema „Overtourismus“ in Bozen vorgelegt hat.

Die darin formulierten Maßnahmenvorschläge werden nun am 12. November in der Mobilitätskommission des Gemeinderates diskutiert. Und zwar:

– ein Moratorium aller offiziellen Tourismuswerbung für die Stadt durch Verkehrsamt und IDM;

– die Ausweitung des Parkleitsystems: In das Parkleitsystem zu den beiden traditionellen peripheren Parkplätzen „Messe“ und „Siberia“  auch weitere Parkplätze und Tiefgaragen wie Pfarrhof, Stadthalle, Hadriansplatz, Landesgericht, Duca d’ Aosta Straße einbeziehen;

– Anmeldesystem für Touristenbusse, die ein „Zeitfenster“ für den Innenstadtbesuch vorbuchen müssen (Beispiel Salzburg), und Besucherlimits für die städtischen Touristen-Hotspots (Beispiel Ötzi-Museum).

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
142
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Kommentare
48
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
43
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
30
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Vogeljagd für Auswärtige in Südtirol eingeschränkt
Kommentare
25
Vogeljagd für Auswärtige in Südtirol eingeschränkt
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 