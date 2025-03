Musk verspricht: Ukraine kann Starlink weiter nutzen

Satellitennetzwerk oft einziges Kommunikationsmittel an der Front

Von: APA/AFP

US-Präsidentenberater und Starlink-Chef Elon Musk hat klargestellt, dass die ukrainische Armee weiter Zugang zu dem äußerst wichtigen Satellitennetzwerk behalten soll. “Um es ganz klar zu sagen: Egal, wie sehr ich mit der ukrainischen Politik nicht einverstanden bin, Starlink wird seine Terminals niemals abschalten”, schrieb Musk am Sonntag in seinem Onlinedienst X. “Wir würden so etwas niemals tun und niemals als Verhandlungsmasse einsetzen.”

Starlink ist ein Satellitennetzwerk, das auch in sehr abgelegenen Regionen der Welt Zugang zum Internet ermöglicht. Nach dem Überfall Russlands im Februar 2022 hatte Musk der Ukraine Starlink zur Verfügung gestellt. Das ukrainische Militär nutzt es in seiner Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg, es ist oft das einzige Kommunikationsmittel an der Front.

Rückgrat der ukrainischen Armee

Nach dem Eklat im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatte Trump die Aussetzung der US-Militärhilfe für die Ukraine angeordnet. Zudem wurde auch die Weitergabe von Geheimdienstinformationen vorerst gestoppt. Dies führte in Kiew zu Befürchtungen, dass die ukrainischen Truppen auch keinen Zugriff auf Starlink mehr bekommen könnten.

Diese Sorgen hatte Musk zunächst befeuert, indem er schrieb: “Mein Starlink-System ist das Rückgrat der ukrainischen Armee. Ihre gesamte Frontlinie würde zusammenbrechen, wenn ich es abschalten würde.” Nachdem unter anderem der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski daraufhin Kritik äußerte und sich auf X ein Wortgefecht mit Musk lieferte, stellte der Starlink-Chef letztlich klar, dass die Ukraine weiter Zugang zu dem Satellitennetzwerk haben solle.