Nach sexuellem Übergriff: „Diese Taten verletzen uns tief“

Kundgebung in Bozen gegen Gewalt an Frauen

Von: mk

Bozen – Nach der Vergewaltigung einer 14-Jährigen findet heute in Bozen um 18.30 Uhr findet auf dem Anita-Pichler-Platz im Herzen des Stadtteils Kaiserau eine öffentliche Kundgebung statt. Initiiert von Bürgermeister Renzo Caramaschi und dem Gemeinderat, soll sie ein Zeichen der Solidarität und Nähe für das Mädchen sein, das am vergangenen Freitag Opfer des brutalen sexuellen Übergriffs wurde.

Die Veranstaltung bietet zudem die Gelegenheit, gemeinsam über das Thema Gewalt gegen Frauen nachzudenken.

Bereits am Vormittag haben sich der Bürgermeister und der gesamte Gemeinderat im Stadtteil Kaiserau getroffen. Neben der klaren Verurteilung des schrecklichen Verbrechens an der 14-jährigen und der Zusicherung der Unterstützung für das Mädchen und ihre Familie betonten sie, dass dieser Vorfall – ebenso wie ein ähnlicher Fall im vergangenen August – tiefe Spuren in der Stadt und der gesamten Gemeinschaft hinterlasse. Trotz aller Bemühungen und Sensibilisierungsmaßnahmen seitens öffentlicher Einrichtungen und Vereine sei dieses Problem leider immer noch präsent.

“Diese schweren Taten verletzen uns alle zutiefst”, so Bürgermeister Caramaschi. Solche Taten seien ein Schlag gegen das Gewissen der Stadt und der gesamten Gemeinschaft, den man nicht akzeptieren könne. Man lehne diese Form der Diskriminierung ab, den einige Männer gegenüber Frauen an den Tag legen. „Männern, denen es an Respekt vor der Würde anderer Menschen mangelt“, so Caramaschi.

„Diese Taten würden auf dramatische Weise den zivilisatorischen und in gewisser Weise auch kulturellen Verfall der modernen Gesellschaft zeigen, erklärte der Bürgermeister, der im Namen des gesamten Stadtrats sprach. „Wir brauchen dringend einen kulturellen Wandel: mehr Bildung, mehr Sensibilität und eine stärkere Präsenz kultureller Aktivitäten, denn dies ist in erster Linie ein kulturelles Problem“, so Caramaschi.