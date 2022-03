Nachhaltigkeit im Fokus: Am 23. März Infoabend in Bruneck

Bozen – Südtirols Weg der Nachhaltigkeit mitgestalten können alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” des Landes Südtirol. Im Zentrum der Infoabende und Workshops im ganzen Land steht die nachhaltige Entwicklung des Landes Südtirol: Es werden die Nachhaltigkeitsziele des Landes vorgestellt und Ideen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger für eine nachhaltige Zukunft gesammelt.

Info-Abend am 23. März

Nach Stationen in St. Ulrich, Schlanders und St. Jakob/Leifers führt die vierte Etappe der Südtirol-Tour am Mittwoch, 23. März nach Bruneck. Dort findet mit Beginn um 19.30 Uhr im Michael-Pacher-Haus der Informationsabend “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrätin Waltraud Deeg sowie Vertreterinnen und Vertretern von Bezirksgemeinschaft und Gemeinden statt.

Auf dem Programm steht eine Diskussionsrunde. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die “Sustainable Development Goals” (SDGs), werden ebenso erklärt wie deren Umsetzung in Südtirol. Anhand von vier Zukunftsszenarien kann das Publikum seine Vorstellungen von Entwicklung kundtun und online abstimmen.

Workshop zu Zukunftsthemen am 24. März

Auf den Informationsabend folgt am Donnerstag, 24. März 2022, von 15 bis 19 Uhr im Michael-Pacher-Haus in Bruneck ein moderierter Workshop, wo Interessierte in einer Art Zukunftswerkstatt Themen aktiv vertiefen und Ideen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landes sammeln können. Eine Anmeldung zum Workshop ist nicht erforderlich.

Insgesamt stehen unter dem Motto “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Landes zur Nachhaltigkeit bis zum 7. April noch weitere fünf Informationsabende und fünf Workshops in Südtirol auf dem Programm.

Alle Termine und weitere Informationen gibt es auf dem Nachhaltigkeitsportal des Landes Südtirol. Zu finden sind dort auch die Videos zu den vier Zukunftsszenarien und der Online-Fragebogen.