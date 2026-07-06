Aktuelle Seite: Home > Politik > NATO-Gipfel in Ankara beginnt
NATO-General General Mark Rutte bei seiner Ankunft in Ankara

NATO-Gipfel in Ankara beginnt

Montag, 06. Juli 2026 | 21:44 Uhr
NATO-General General Mark Rutte bei seiner Ankunft in Ankara
APA/APA/AFP/OSMANCAN GURDOGAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In einer angespannten internationalen Lage kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder am Dienstag zu ihrem Gipfeltreffen in der türkischen Hauptstadt Ankara zusammen. Unter anderem geht es um weitere Milliardenhilfen für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Im Zentrum des zweitägigen Treffens steht aber die Frage, ob die übrigen Verbündeten den US-Präsidenten Donald Trump bei der Stange halten können.

Dieser hatte verärgert auf die kritische Haltung mancher NATO-Staaten zum Krieg der USA gegen den Iran reagiert. Trump kritisiert außerdem immer wieder die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Partner, obwohl diese zuletzt deutlich stiegen. Im vergangenen Jahr hatten die NATO-Staaten vereinbart, künftig insgesamt fünf Prozent ihrer Wirtschaftskraft für Verteidigung und Sicherheit auszugeben – 3,5 Prozent für klassische Verteidigung, weitere 1,5 Prozent etwa für Infrastruktur.

Vor dem eigentlichen Gipfel ist am Dienstag ein Rüstungsindustrieforum geplant. Dienstagabend richtet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ein festliches Abendessen für die Staats- und Regierungschefs aus. Am Mittwoch steht dann ihre Arbeitssitzung auf dem Programm.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot
Kommentare
71
Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Kommentare
43
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Kommentare
36
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Hitzewelle trifft Kitas besonders hart
Kommentare
31
Hitzewelle trifft Kitas besonders hart
US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen
Kommentare
27
US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 