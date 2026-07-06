Kindergarten Firmian bekommt neues Gründach und eine Photovoltaikanlage

Von: mk

Bozen – Derzeit laufen Bauarbeiten im Kindergarten Firmian in Bozen: Es wird ein neues grünes Dach angelegt und eine Photovoltaikanlage montiert. Begonnen wurde mit den Arbeiten erst am Ende des Kindergartenjahres, um den Betrieb im Kindergarten nicht zu stören. Dieser Sanierungseingriff ist im Programm der Gemeindeverwaltung Bozen über die energetische Sanierung von Gemeindegebäuden vorgesehen.

Die Arbeiten werden vom Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie der Stadtgemeinde Bozen koordiniert und sehen Ausgaben in Höhe von 250.417,00 Euro vor. Die Dauer der Arbeiten wird mit 71 Kalendertagen angegeben.

Die neu installierte Photovoltaikanlage umfasst 180 Module und hat eine Leistung von 77,4 kW. Die mit der Photovoltaikanlage produzierte Energie wird zum Großteil vom Kindergarten selbst genutzt, sodass der Verbrauch anderer Energiequellen und die Emissionen maßgeblich reduziert werden können.

Auch ein neues grünes Dach wird angelegt. Die Erdschicht isoliert das Gebäude, das Regenwasser kann besser aufgefangen werden und es wird ein Beitrag für das Mikroklima geleistet.

Die Bauarbeiten werden phasenweise durchgeführt. Zunächst wurde die Baustelle eingerichtet und die Dachkonstruktion gesichert. Die alte Erdschicht ist abgetragen worden und eine neue Humusschicht wurde ausgebracht. Anschließend werden Halterungen für die Photovoltaikanlage angebracht und dann wird das begrünte Dach fertiggestellt.

„Es handelt sich hier nicht nur um einen symbolischen Eingriff, sondern um eine Maßnahme, die in wirtschaftlicher und umwelttechnischer Hinsicht messbar ist. Durch die Kombination von Gründach und Photovoltaik verbessert sich die Energieeffizienz des Gebäudes, die Auswirkungen auf die Umwelt werden reduziert und die Qualität des Kindergartengebäudes wird verbessert. Eine Investition dieser Art ist ein konkreter Beitrag, um unsere Stadt nachhaltiger zu machen, was auch für die Zukunft der nächsten Generationen wichtig ist.“ erklärte Umweltstadtrat Marco Caruso.