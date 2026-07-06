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Wurde Balogun zum Staatsinteresse?

Belgien beruft gegen FIFA-Entscheidung im Fall Balogun

Montag, 06. Juli 2026 | 11:01 Uhr
Wurde Balogun zum Staatsinteresse?
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE SQUIRE
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Von: APA/Reuters

Laut einem Bericht von “The Athletic” hat Belgien formell Berufung gegen die Entscheidung des Fußball-Weltverbandes eingelegt, dass US-Stürmer Folarin Balogun im WM-Achtelfinale am Dienstag in Seattle (02.00/MESZ) doch spielberechtigt ist. Das Portal und die Nachrichtenagentur AP hatten am Sonntag übereinstimmend berichtet, US-Präsident Donald Trump habe bei FIFA-Chef Gianni Infantino angerufen und interveniert, Baloguns Rot-Sperre aufzuheben. Was dann erfolgte.

Wie “The Athletic” berichtete, wurden der belgische und der US-Verband von der FIFA aufgefordert, ihre Stellungnahmen bis genau zwölf Stunden vor dem geplanten Spielbeginn im Seattle Stadium anzugeben. Ein Mitglied des FIFA-Berufungsausschusses wurde laut dem Bericht mit der Anhörung in dem Fall beauftragt.

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