Die Berg- und Höhlenrettung Südtirol CNSAS trauert um Olaf Reinstadler

Von: mk

Bozen – Mit tiefer Trauer und großer Betroffenheit nimmt die Berg- und Höhlenrettung Südtirol CNSAS Abschied von ihrem langjährigen Kameraden, Bergführer und Ortsstellenleiter der Bergrettung Sulden, Olaf Reinstadler, der nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Wörtlich erklärt Alberto Covi, der Präsident der Südtiroler Landesorganisation:

Mit Olaf verliert die Südtiroler Bergrettung weit mehr als einen außergewöhnlich erfahrenen Einsatzleiter. Wir verlieren einen Menschen, der über Jahrzehnte das Selbstverständnis unserer Organisation geprägt hat: Verantwortung übernehmen, mit höchster Professionalität handeln und dabei den Menschen immer in den Mittelpunkt stellen.

Seit 1980 war Olaf aktives Mitglied der Bergrettung. Im Jahr 2000 übernahm er die Leitung der Ortsstelle Sulden und führte diese über mehr als ein Vierteljahrhundert mit außergewöhnlicher Kompetenz, Weitsicht und unermüdlichem Engagement. Gleichzeitig brachte er 30 Jahre lang seine Erfahrung als Mitglied des Landesvorstandes der Berg- und Höhlenrettung Südtirol CNSAS ein und wirkte maßgeblich an der Weiterentwicklung unseres Rettungsdienstes mit.

Für Generationen von Bergretterinnen und Bergrettern war Olaf Vorbild, Ausbilder und verlässlicher Ansprechpartner. Sein enormes Wissen über das Hochgebirge rund um den Ortler, seine ruhige Art in schwierigen Situationen und seine Fähigkeit, auch unter größtem Druck klare Entscheidungen zu treffen, machten ihn weit über Südtirol hinaus zu einer anerkannten Persönlichkeit der alpinen Rettung.

Unzählige Menschen verdanken ihm ihr Leben oder konnten sich in schwierigsten Momenten auf seine Erfahrung und seinen Einsatz verlassen. Für seine Kameradinnen und Kameraden war er jedoch vor allem eines: ein Freund, der stets bereit war zuzuhören, Verantwortung zu übernehmen und für andere einzustehen.

Mit seinem Tod verliert die Bergrettung Südtirol einen Menschen, dessen Leidenschaft für die Berge und dessen Dienst am Nächsten beispielhaft waren. Sein Wirken wird in unserer Organisation und weit darüber hinaus bleibende Spuren hinterlassen.

Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie, seinen Angehörigen sowie allen Kameradinnen und Kameraden der Ortsstelle Sulden, die einen außergewöhnlichen Menschen verloren haben.

Wir werden Olaf stets in dankbarer und ehrender Erinnerung behalten.