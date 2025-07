NATO und USA einig über “massive” Waffenlieferungen für die Ukraine

Von: APA/AFP/dpa

Die USA und die NATO haben sich auf “massive” Waffenlieferungen für die Ukraine geeinigt. Die Vereinbarung bedeute, “dass die Ukraine ihre Hände an wirklich massive Mengen an militärischer Ausrüstung bekommen” werde, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Montag bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington. Der wiederum droht Handelspartnern Russlands mit Zöllen in Höhe von etwa 100 Prozent.

Laut Rutte und Trump sollen US-Waffen, etwa für die Luftabwehr, von europäischen Ländern bezahlt werden. “Wir werden Waffen der Spitzenklasse herstellen und sie an die NATO liefern”, sagte Trump. Für die Kosten würden die NATO-Mitgliedsländer aufkommen und nicht der amerikanische Steuerzahler, fügt er hinzu.

Die angedrohten Zölle in Höhe von etwa 100 Prozent würden erhoben, wenn es bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine innerhalb von 50 Tage keinen Deal gebe, sagte der Trump bei dem Treffen mit Rutte im Weißen Haus.