Naturns ist KlimaGemeinde Silber

Verleihung der KlimaGemeinde Awards in Bozen

Bozen/Naturns – Vor kurzem fand im NOI Techpark in Bozen die alljährliche Verleihung der KlimaGemeinde Awards statt. Dabei prämierte die Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus vorbildliche Gemeinden für ihre Energie- und Klimaschutzpolitik. Als einzige Gemeinde aus der westlichen Landeshälfte holte sich Naturns die Prämierung KlimaGemeinde Silber.

„Die Gemeinden sind wichtige Akteure für die Einbeziehung von Bürgern in den ökologischen Wandel und bei der Durchführung von Maßnahmen zur Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und müssen alles dafür tun, dass auch unsere Kinder eine intakte Umwelt vorfinden“, gibt der Naturnser Bürgermeister Zeno Christanell die Marschrichtung seiner Gemeindeverwaltung vor.

Das Programm KlimaGemeinde basiert auf dem European Energy Award (eea) unterstützt Gemeinden darin Klimaschutz-Maßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen und deren Wirksamkeit zu verifizieren. Besonders erfreulich ist der große Erfolg des Programms, was auch die vier neuen Mitglieder im KlimaGemeinde Clubs bezeugen: Naturns, Ritten, St. Ulrich und Welschnofen schafften auf Anhieb den Sprung in die Silber Klasse, was für die exzellente Basisarbeit dieser Gemeinden steht und sie direkt für den European Energy Award qualifiziert.

„Gemeinden sind zentrale Akteure, wenn es darum geht, die großen klimapolitischen Zielsetzungen auf die konkrete Umsetzungsebene herunterzubrechen und die Bevölkerung in diesen Prozess einzubinden“ unterstrich der Generaldirektor der KlimaHaus Agentur, Ulrich Santa, den Stellenwert des Engagements der ausgezeichneten KlimaGemeinden.

Gemeinden sind der Schlüssel zur Erreichung und Einbindung der Bevölkerung in das Thema Klimaschutz. Damit ist diese Initiative auch ein zentraler Baustein zur Umsetzung der KlimaLand-Ziele. Die umgesetzten Maßnahmen reichen von der energetischen Sanierung von öffentlichen Gebäuden, der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf effiziente LED-Beleuchtung, über neue Angebote zur sanften Mobilität und der Verkehrsreduzierung, die Errichtung von Biomasseanlagen und Fernwärmenetzen bis hin zur Einführung eines systematischen kommunalen Energiemanagements und verschiedenen Angeboten an die Bürger.

In Vertretung der Gemeinde Naturns konnte Bürgermeister Zeno Christanell, Umweltreferent Florian Gruber und die KlimaGemeinde-Beraterin Christine Romen die Auszeichnung entgegennehmen. „Es freut uns, dass unserer Bemühung anerkannt wurden und damit belegt ist, dass die lokale Politik gute Arbeit leistet. Es geht uns nicht um Auszeichnungen, sondern um das konkrete Handeln“, unterstreicht Gruber. Auch Bürgermeister Christanell ist sich sicher: „Wir haben schon viel umgesetzt, zudem einige wichtige Weichen gestellt und sind somit auf einem guten Weg – wir müssen aber noch viel mehr tun, damit wir gemeinsam die notwendigen Klimaziele erreichen!“ Ein Dank gilt dem erfolgreichen Energie- und Klimateam der Gemeinde Naturns, das die weitere Umsetzung des Maßnahmenkatalogs begleiten wird.

Bild: Naturns freut sich über die Auszeichnung „KlimaGemeinde Silber“ – v.l.n.r. Generaldirektor der KlimaHaus Agentur Ulrich Santa, KlimaGemeinde-Beraterin Christine Romen, Bürgermeister Zeno Christanell, Umweltreferent Florian Gruber, Präsident des Gemeindenverbandes Andreas Schatzer und Direktor der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Flavio Ruffini.