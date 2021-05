Natz-Schabs: Rat genehmigt Abschlussrechnung

Natz-Schabs – Der Haupttagesordnungspunkt der letzten Gemeinderatssitzung in Natz-Schabs war die Genehmigung der Abschlussrechnung und den damit verbundenen Einbau des Verwaltungsüberschusses in den laufenden Haushalt. Zusammen mit einem Staatsbeitrag für energieeffiziente Arbeiten konnten insgesamt 452.000 Euro in den Investitionshaushalt eingebaut werden.

Für die neue Weißwasserleitung in Natz wurden zusätzliche 63.000 Euro eingebaut, womit die Gesamtkosten von 235.000 Euro abgedeckt sind. „Die neue Leitung beginnt beim Grafhof und verläuft parallel zur Unterbrunnergasse und mündet in den bestehenden offenen Wassergraben in Richtung Rienzschlucht. Damit sollte es in Natz auch bei stärkeren Gewittern in Zukunft keine Probleme mit dem Regenwasser mehr geben“, teilte Vizebürgermeister Helmut Plaickner mit. Für die energetische Sanierung der Grundschule Schabs wurden 215.900 Euro verpflichtet, wovon 100.000 Euro über den Staatsbeitrag abgedeckt sind und die Restkosten für die Gemeinde damit vertretbar sind. „Wir tauschen die 40 Jahre alten Fenster der Grundschule aus und dämmen die Außenwände des Gebäudes. Auch die Raffstores werden erneuert damit eine einfache Beschattung während des Unterrichts gewährleistet werden kann“, berichtete der zuständige Gemeindereferent Georg Zingerle.

Das allgemeine Straßenkapitel wurde um 63.000 Euro aufgestockt, womit nötige Asphaltierungsarbeiten in allen Fraktionen durchgeführt werden können. Für die Neugestaltung des Rathausplatzes und die Versetzung des Dorfbrunnens wurden 55.000 Euro eingeplant. Eine diesbezügliche Planungsstudie soll im kommenden Gemeindeblatt vorgestellt und in der Folge von den Bürgerinnen und Bürgern bewerten werden. Erst dann soll die Umsetzung angegangen werden. Für dringende Reparaturarbeiten an den Dächern der Kirchen in Natz und in Raas wurde ein Beitrag von 5.000 Euro an die Pfarrei Natz gewährt.

Bürgermeister Alexander Überbacher teilte dem Gemeinderat im Zuge der Diskussionen den Ausgang des Gerichtsverfahrens zum Bildungshaus Raas mit, das anschließend im Gemeinderat ausgiebig diskutiert wurde. Neben verschiedenen Vereinbarungen mit der Bezirksgemeinschaft Eisacktal wie z.B. die Aufteilung der Kosten für den Infopoint Mobile wurde zuletzt noch der Durchführungsplan der Wohnbauzone B3 – Auffüllzone „Kreuzhof“ in Schabs genehmigt, wo in der Folge zwei Einheimische ein Eigenheim errichten können.