Nehammer-Aus beschäftigt ÖVP-Vorstand

Von: apa

Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ sowie dem angekündigten Rückzug von Karl Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Obmann tagt der ÖVP-Vorstand. Die Sitzung hat Sonntagvormittag im Bundeskanzleramt begonnen. Nach APA-Informationen sollen Sitzungsteilnehmer dabei Generalsekretär Christian Stocker als Interimsvorsitzenden vorgeschlagen haben. Um 13.00 Uhr ist Nehammer bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Die Partei will auch grundlegende Fragen klären, etwa, ob es zu einer Neuwahl oder Koalitionsgesprächen mit der FPÖ kommen soll. In Spekulationen um die Führung war unter anderem Wirtschaftskammer-Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer, der über viele Jahre mit der FPÖ in Oberösterreich regiert hat, genannt worden, aber auch Altkanzler Sebastian Kurz. Letzterer dürfte aber wohl nur dann wollen, wenn es zu Neuwahlen kommt und dabei ein Wahlsieg über die FPÖ in Reichweite wäre. Kurz’ Umfeld stellte laut mehreren Medien derartige Ambitionen in Abrede.

ÖVP und auch die FPÖ warten auf eine offizielle Erklärung von Bundespräsident Van der Bellen. Dabei wird der scheidende ÖVP-Chef den ihm erteilten Regierungsbildungsauftrag zurücklegen. Medien sind dabei nicht zugelassen. Erwartet wird zudem, dass sich Van der Bellen in der Folge an die Öffentlichkeit wendet, um zu erklären, wie es aus seiner Sicht nun weitergehen soll.