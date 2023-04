“Nein zur automatischen Inflationsanpassung bei Politikergehältern”

Bozen – Vor einigen Wochen sorgte im ersten Gesetzgebungsausschuss des Regionalrates die Ablehnung des Noggler-Vorschlages für Aufsehen: Keine einzige Ja-Stimme. Es war eine Ohrfeige für den Einbringer, der seinen Vorschlag daraufhin zurückzog. “Dieser sah eine weitreichende Steuerbefreiung vor, so quasi als ‘Entschädigung’ für den abgeschafften Inflationsausgleich. Ein Privileg im Austausch gegen ein anderes. Nun ist der vom Team K eingebrachte Gesetzentwurf an der Reihe, der von weiten Teilen der Opposition mitgetragen wird. Er ist einfach, kompakt und transparent. Er fordert die Abschaffung der automatischen jährlichen Inflationsanpassung der Mandatsentschädigung und der Spesenrückvergütung. Ohne Tricksereien im SVP-Stil”, heißt es in einer Aussendung.

“Die hohen Lebenshaltungskosten bringen derzeit viele Familien in Bedrängnis, die Löhne stagnieren und die Arbeitnehmer warten schon lange auf eine Inflationsanpassung ihrer Gehälter. Jetzt über eine Inflationsanpassung oder höhere Entschädigungen bei den Politikergehältern zu sprechen, wäre für die Bürgerinnen und Bürger ein Schlag ins Gesicht. Wir werden am Mittwoch im Regionalrat sehen, wie es weitergeht. Uns ist es wichtig die automatische Inflationsanpassung zu streichen und unser Ziel ist es, dass bei den Politikergehältern dieselben Regeln gelten, wie bei den Angestellten. Sollte die Mehrheit unseren Gesetzentwurf ablehnen, wird mit Beginn der nächsten Legislaturperiode eine automatische Inflationsanpassung vorgenommen und die Mehrheit muss die Verantwortung dafür übernehmen”, so die Erstunterzeichner Maria Elisabeth Rieder und Paul Köllensperger.