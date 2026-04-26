Neue Angriffe von Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe

Von: APA/dpa/Reuters

Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon greifen einander trotz der geltenden Waffenruhe weiter gegenseitig an. Bei den jüngsten Angriffen seien am Samstag im südlichen Libanon 7 Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut am Sonntag mit. Die Hisbollah stellte fest, ihre Kämpfer hätten Sonntag früh im Südlibanon unter anderem israelische Soldaten angegriffen. Dabei habe es mehrere Tote gegeben.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte die Armee gestern Abend angewiesen, Ziele der Hisbollah “intensiv” anzugreifen. Die israelische Armee warnte Anrainer der südlichen Gebiete nahe der gemeinsamen Grenze erneut, “bis auf weiteres” nicht in ihre Häuser zurückzukehren.

Im Zuge des Iran-Kriegs kommt es wieder zu schweren Angriffen von Israels Armee im Libanon und zu Angriffen der Hisbollah auf das Nachbarland. Im Libanon wurden dabei nach offiziellen Angaben etwa 2.500 Menschen getötet und 7.700 verletzt, darunter viele Zivilisten. Eigentlich gilt derzeit eine Waffenruhe, die in zweieinhalb Wochen ausläuft. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, gegen die Feuerpause zu verstoßen.