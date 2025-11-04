Aktuelle Seite: Home > Politik > Neues Modell der wohnortnahen Grundversorgung geplant
Gesundheits-Hotline rund um die Uhr

Neues Modell der wohnortnahen Grundversorgung geplant

Dienstag, 04. November 2025 | 13:04 Uhr
Die Gesundheitsversorgung soll näher zu den Menschen rücken: Ab 2026 soll in Südtirol die einheitliche Gesundheits-Hotline 116117 eingeführt werden. Die Hotline soll rund um die Uhr Auskunft und Unterstützung bei Gesundheitsfragen bieten.
LPA/Claudia Corrent
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Das Ressort Gesundheitsvorsorge und Gesundheit und der Südtiroler Sanitätsbetrieb bringen den Ausbau und die Stärkung der wohnortnahen Versorgung voran. Ab 2026 wird eine einheitliche Gesundheits-Hotline für Südtirol eingeführt: Die Rufnummer 116117 kann zu allen Tages- und Nachtzeiten für Informationen zur Gesundheitsversorgung kontaktiert werden. Damit einhergehen soll auch eine grundlegende Neuregelung der sogenannten Betreuungskontinuität, also des ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Allgemeinmediziner außerhalb der Ordinationszeiten, indem dieser künftig über die neu entstehenden Gemeinschaftshäuser angeboten werden sollte.

Das neue Modell: wohnortnahe Versorgung rund um die Uhr

Kern des neuen Modells ist ein modernes, vernetztes System, das auf drei Säulen aufbaut:

Die neue Rufnummer 116117 gilt als einheitlicher Zugangspunkt für alle gesundheitlichen Anliegen. Mit der neuen europäischen Infonummer 116117 soll ein einheitlicher Zugangspunkt für alle Gesundheitsanliegen für die Bevölkerung eingeführt werden. Bei dieser zentralen telefonischen Anlaufstelle nimmt Fachpersonal die Anrufe entgegen. Nach einer Ersteinschätzung erteilt dieses den Anrufenden die nötigen Informationen entweder direkt oder leitet an die zuständige Stelle weiter – an den eigenen Hausarzt, sollte dieser im Dienst sein, an das Ambulatorium der Betreuungskontinuität im Gemeinschaftshaus außerhalb der Ordinationszeiten oder bei akuten Notfällen auch an die Landesnotrufnummer 112.

Landesweit wird die Betreuungskontinuität einheitlich organisiert: Die allgemeinmedizinische Betreuungskontinuität wird landesweit einheitlich so organisiert, sodass alle in Südtirol, egal wo sie leben, zu jeder Tages- und Nachtzeit Zugang zu einer gleichwertigen ärztlichen Grundversorgung haben. Das neue Modell sieht vor, dass diese Aufgabe künftig von den neuen “Ärztlichen Ambulatorien für kleinere Dringlichkeiten” übernommen wird. Diese entstehen aktuell in den neuen Gemeinschaftshäusern. Diese Ambulatorien können außerdem – in den größeren Gemeinschaftshäusern auch rund um die Uhr – für akute, aber nicht lebensbedrohliche Beschwerden von den Bürgern aufgesucht werden, zur Entlastung der Notaufnahmen in den Krankenhäusern.

Für Hausärzte gibt es mehr Flexibilität und Attraktivität: Die Wahlfreiheit für Allgemeinmediziner zur Leistung von Diensten in den Gemeinschaftshäusern verspricht für die Berufsgruppe mehr Flexibilität, bessere Planbarkeit und eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. “Das ist ein wichtiger Schritt in einer Zeit, in der für immer mehr Personen ein guter Ausgleich zwischen Arbeit und Familie oder auch Freizeit wichtig ist. Ärzte, die Dienste übernehmen, können ihr Einkommen gezielt aufbessern, während andere sich stärker auf die Arbeit in ihrer Praxis oder ihre Familie konzentrieren können”, sagt der Direktor des Ressorts für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit Michael Mayr.

Neues Modell zukunftsweisendes Modell

Insgesamt sorgt das neue Modell für klare Zuständigkeiten, kurze Wege und eine einheitliche, besser erreichbare und qualitativ hochwertige Versorgung an richtiger Stelle. Durch die Verbindung der Betreuungskontinuität mit den ärztlichen Ambulatorien in den Gemeinschaftshäusern und der Kombination mit der Rufnummer 116117 entsteht ein integriertes, gut koordiniertes System – für alle Südtiroler, unabhängig vom Wohnort oder der Tageszeit.

Schrittweise Umsetzung

Der Vorschlag sieht vor, dass das neue Modell schrittweise eingeführt wird: Die Aktivierung der Rufnummer 116117 soll ab Frühjahr 2026 in einer Pilotphase im Gesundheitsbezirk Bozen erprobt werden, woraufhin das Modell schrittweise auf das gesamte Land ausgedehnt werden soll.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
81
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
49
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
37
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
36
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Kommentare
34
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Anzeigen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 