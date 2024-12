Neuregelung für die Nutzung der “Südtirol/Alto Adige”-Dachmarke

Von: Ivd

Bozen – Die Landesregierung hat heute auf Vorschlag von Landeshauptmannstellvertreter und Wirtschaftslandesrat Marco Galateo wichtige Änderungen an der Regelung zur Nutzung der “Südtirol”-Marke genehmigt. Diese Neuerungen betreffen besonders die Verwaltung der europäischen Kollektivmarken, die neu eingetragen werden, und haben zum Ziel, die Marke als Zeichen territorialer Identität weiterzuentwickeln.

Die “Südtirol”/”Alto Adige”-Marke war im Laufe der Zeit an die veränderten Bedürfnisse und Prioritäten des Landes angepasst worden. Der Fokus liegt nun darauf, Südtirol als Premiumziel, als Herkunftsregion für hochwertige Agrarprodukte und als innovativen Produktionsstandort zu positionieren. Im Rahmen dieser Entwicklung wird das Dachlogo von einer rein touristischen Zielmarke zu einer territorialen Marke ausgeweitet, die das gesamte Wirtschafts- und Produktionsspektrum umfasst. “Die neuen Regelungen stellen ein wichtiges Instrument zur Förderung, Verwaltung und Präsentation der Produkte aus Südtirol dar”, erklärt Landesrat Galateo. “Sie garantieren die Erkennbarkeit, Identität und Qualität der Marke und tragen dazu bei, das Land Südtirol in seiner gesamten Vielfalt zu stärken.”

Ein zentraler Bestandteil der Änderungen ist die Anpassung des Markendesigns, das in Übereinstimmung mit den aktuellen Anforderungen und Werten von Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit überarbeitet wurde. Die Nutzung der Marke wird nun auch auf neue Sektoren ausgeweitet. Künftig können nicht nur touristische, sondern auch industrielle, handwerkliche und kommerzielle Produkte das “Südtirol”-Logo tragen, sofern sie entweder vollständig in Südtirol hergestellt oder hierzulande einer wesentlichen wirtschaftlich relevanten Bearbeitung unterzogen wurden. Im Dienstleistungssektor wird die Marke nur für vollständig in Südtirol erbrachte Dienstleistungen zugelassen. Damit wird die Marke zu einem noch umfassenderen Symbol für die gesamte wirtschaftliche und kulturelle Identität des Landes Südtirol.