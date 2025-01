Neustart der Jungen Generation der SVP

Von: luk

Bozen – Die Junge Generation (JG) der Südtiroler Volkspartei in Bozen wagt einen Neustart und setzt sich zum Ziel, als Sprachrohr für die jungen Menschen in der Stadt zu fungieren. Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse und Interessen der Jugend möchte die JG-Bozen konkrete Themen wie Freizeitmöglichkeiten, ein sicheres und attraktives Nachtleben und klimafreundliche Mobilität aktiv angehen.

„Bozen bietet enormes Potenzial, das wir gezielt nutzen müssen, um die Stadt für Jugendliche und Studierende noch attraktiver und lebenswerter zu machen“, erklärt Lukas Paul Steger, Sprecher der JG-Bozen. „Dabei wollen wir uns auch dafür einsetzen, dass Studierende gute Voraussetzungen vorfinden, wenn sie nach Bozen zurückkehren.“

Im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen im Mai 2025 bereitet sich die JG-Bozen intensiv vor, um mit einem fundierten Konzept und frischen Ideen in die Wahlen zu gehen und den jungen Menschen in Bozen eine starke Stimme zu verleihen. Gemeinsam mit der Stadtpartei und dem Stadtobmann Andreas Berger wird ein klarer Plan entwickelt, um die gesteckten Ziele in der kommenden Legislaturperiode konsequent zu verfolgen.

Bild (von links nach rechts): Max Prantl, Lukas Paul Steger, Leo Sachsalber, Paul Simmerle, Matthias Demetz, Gabriel Kerschbamer, Jan Manfredi