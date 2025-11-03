New Yorker wählen neuen Bürgermeister

Von: APA/AFP

In New York wird am Dienstag ein neuer Bürgermeister gewählt. Als Favorit geht Zohran Mamdani vom linken Flügel der Demokratischen Partei ins Rennen. Im Falle eines Wahlsiegs wäre der 34-Jährige der erste bekennende Muslim in dem Amt. Er versprach im Wahlkampf Initiativen für ein “bezahlbareres” Leben in der Metropole mit gut acht Millionen Einwohnern. Gegen Mamdani tritt der frühere Gouverneur New Yorks, Andrew Cuomo, an. Dritter im Rennen ist der Republikaner Curtis Sliwa.

Der Demokrat Cuomo war Mamdani in der Vorwahl unterlegen und kandidiert nun als Unabhängiger. Sliwa gilt laut Umfragen allerdings als chancenlos. Zudem finden am Dienstag in den US-Staaten Virginia und New Jersey Gouverneurswahlen statt. Sie gelten als Stimmungstest für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump.