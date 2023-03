“Niederste Instinkte”

Bozen – “Inakzeptabel sind die rassistischen Beleidigungen, sexistischen Memes und Body Shaming gegen die neue PD-Sekretärin Elly Schlein.” Das sagen die Südtiroler Abgeordneten in Rom, Julia Unterberger und Manfred Schullian.

“Leider sind viele rechte Politiker nicht in der Lage, eine politische Konfrontation mit einer Frau zu führen, ohne sie bei Themen anzugreifen, die keine Rolle spielen sollten, wie z.B. Aussehen und sexuelle Orientierung. Sie nehmen in Kauf einen Shitstorm zu provozieren und die schlimmsten und niedersten Instinkte zu entfesseln. Unser Gesetzentwurf zur Einführung eines Gesetzes gegen Hasskriminalität, das die Anstachelung zu Gewalt und Diskriminierung unter Strafe stellt, liegt schon seit einiger Zeit im Senat vor. Jetzt ist es an der Zeit, ihn zu verabschieden”, so die beiden Abgeordneten.