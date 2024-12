NISF-Gebäude: Kauf von zweitem Immobilienpaket beschlossen

Von: mk

Bozen – Die Landesregierung hat heute grünes Licht für den Erwerb weiterer Immobilien des Ex-NISF-Gebäudekomplexes gegeben. Auf Vorschlag des Landesrats für Hochbau und Vermögen, Christian Bianchi, wurde der Kaufvertrag mit der NISF-Generaldirektion Trentino-Südtirol genehmigt.

Bereits am 24. Oktober 2023 hatte die Landesregierung einen ersten Kaufbeschluss gefasst, in dem Gebäude auf dem Siegesplatz Nr. 39, in der Freiheitsstraße Nr. 9 und in der Pacinottistraße Nr. 3 enthalten waren, um dort Landesbüros und Landesdienste unterzubringen, sowie Wohnungen für Studenten zu schaffen.

Nun hat sich die Möglichkeit ergeben, ein zweites Gebäudepaket zu erwerben, das Immobilien auf dem Siegesplatz Nr. 39, in der Freiheitsstraße Nr. 9/13C sowie der Horazstraße Nr. 1 und Nr. 2 umfasst. Auch mit diesen Gebäuden will die Landesverwaltung weiteren logistischen Bedürfnissen gerecht werden, aber auch Wohnraum für Studenten schaffen. Die neuen Fakultäten der Universität Bozen haben den Raumbedarf für Studenten noch einmal vergrößert, diesem Umstand soll Rechnung getragen werden.

Landesrat Bianchi betonte nach der Sitzung der Landesregierung: „In Anbetracht der Schwierigkeiten vieler Studenten, eine Unterkunft zu finden, ist der Kauf der ehemaligen NISF-Gebäude eine hervorragende Gelegenheit, ansonsten ungenutzte Immobilien aufzuwerten.”

Darüber hinaus werde ein Teil der Räume des Ex-NISF-Komplexes für die Unterbringung von Dienststellen des Landes Südtirol genutzt, die derzeit in angemieteten Gebäuden untergebracht sind, wodurch die Mietkosten eingespart werden sollen.

Der Preis für den Kauf des zweiten Immobilienpakets beläuft sich auf 12.007.400 Euro.