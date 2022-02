Bozen – Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Meldung wird von der Nachrichtenagentur Ansa bestätigt.

„Ich unterziehe mich regelmäßig einem Selbsttest. Heute Vormittag ist dieser positiv ausgefallen“, erklärt Kompatscher. Ein offizieller Kontrolltest ist zum selben Ergebnis gekommen.

Kompatscher, der dreifach geimpft ist, versichert: Es gehe ihm gut, er verspüre nur leichte Symptome einer Erkältung.

Eigentlich hätte er am morgigen Sonntag in Innsbruck sein sollen. Am 20. Februar, dem Todestag Andreas Hofers, wird alljährlich das Ehrenzeichen des Landes Tirol an verdiente Persönlichkeiten Tirols und Südtirols verliehen. In diesem Jahr werden zwölf Personen, drei davon aus Südtirol, für ihr “hervorragendes öffentliches oder privates Wirken” mit dieser hohen Tiroler Landesauszeichnung gewürdigt. Bei den Südtiroler Persönlichkeiten handelt es sich um Extrembergsteiger Reinhold Messner, die Journalistin Lilli Gruber und um den Schriftsteller Josef Zoderer.

Statt Kompatscher wird nun die beiden Landeshauptmann-Stellvertreterin Waltraud Deeg bei der Verleihung der Ehrenzeichen dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter zur Seite stehen.

Bei der Übergabe der Olympischen Fahne in Antholz springt am Montag hingegen der ladinische Landeshauptmann-Stellvertreter Daniel Alfreider ein. Bei der Zeremonie in Mailand vertritt Giuliano Vettorato die Südtiroler Landesregierung.