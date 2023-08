Öffentlich Bedienstete erhalten mehr Geld

Bozen – 35.000 Landesangestellte in Südtirol bekommen im Herbst den Inflationsausgleich ausgezahlt. Die Landesregierung hat am Dienstag den Vertrag dazu genehmigt. Am Mittwochabend folgt die Unterzeichnung mit den Gewerkschaften. Das Ziel sei es, mit den Auszahlungen so bald wie möglich zu beginnen, hieß es heute.

Geeinigt hatten sich Land und Gewerkschaften auf eine Einmalzahlung. Diese beträgt lohnstufenabhängig zwischen 2.200 und 5.550 Euro brutto. In der sechsten Lohnstufe macht diese Einmalzahlung 3.100 Euro aus. 5.500 Euro macht das für Führungskräfte im Sanitätsbetrieb aus.

Die Einmalzahlung umfasst einen Inflationsausgleich für die Jahre 2019 bis 2022, ein Akonto auf Inflation 2022 bis 2024 sowie eine Erhöhung der Sonderergänzungszulage.

Der Vertrag gilt für die Mitarbeiter von Land, Gemeinden, Bezirksgemeinschaften. Aber auch für die Lehrer an Musik- und Hauswirtschaftsschulen, Sanität, Wohnbauinstitut sowie das Verkehrsamt von Bozen und die Kurverwaltung von Meran.