“Öffentliche Sicherheit wird ernst genommen”

Bozen – Landesrätin Ulli Mair gratuliert Quästor Paolo Sartori in einer Presseaussendung zu seinem ersten Dienstjahr in Bozen und unterstreicht die gute Zusammenarbeit zum Wohle Südtirols.

„Quästor Paolo Sartori ist es in diesem einen Jahr seit dem 1. März 2024 gelungen, den Bürgern das Gefühl zurückzugeben, dass die öffentliche Sicherheit ernst genommen wird und dass im Ernstfall kompromisslos agiert wird. Der Dienstbeginn von Paolo Sartori vor einem Jahr deckt sich mit der Einrichtung des Ressorts für öffentliche Sicherheit und Gewaltprävention, sodass es mir als Landesrätin von Anfang an möglich war, mich in sicherheitspolitischen Fragestellungen eng mit Paolo Sartori zum Wohle Südtirols abzustimmen“, unterstreicht Landesrätin Ulli Mair.

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit können zwar nicht die Ursachen behoben werden, die für zahlreiche Probleme verantwortlich seien, mit Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein sei es aber möglich, deutliche Verbesserungen der Sicherheitslage zu erzielen, so Mair.

„Die Art und Weise, wie Linksextreme den Quästor mit Morddrohungen und Beleidigungen konfrontiert haben, beweist, dass Paolo Sartori auf dem richtigen Weg ist. Zahlreiche Rückmeldungen aus der Zivilbevölkerung sowie von Vereinen und Verbänden bestätigen mir, dass die Arbeit Sartoris für unser Land wertgeschätzt wird und dass sein hartes Vorgehen gegen Kriminelle volle Rückendeckung erhält. Insbesondere seine bürgernahe Art sowie sein unkompliziertes Vorgehen bei Bürgeranliegen, Waffenpässen und Reisepässen haben unserer Bevölkerung effektiv weitergeholfen. Ich bedanke mich bei Quästor Paolo Sartori für seine geleistete Arbeit und wünsche ihm weiterhin viel Durchsetzungsvermögen“, schließt Landesrätin Ulli Mair.