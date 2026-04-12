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Bisher längste Reise von Papst Leo XIV.

Papst reist am Montag für zehn Tage nach Afrika

Sonntag, 12. April 2026 | 21:56 Uhr
Bisher längste Reise von Papst Leo XIV.
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
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Von: APA/KAP

Papst Leo XIV. reist am Montag für zehn Tage nach Afrika. Die bisher längste Reise des am 8. Mai 2025 gewählten Papstes führt ihn nach Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea. Auf dem Programm des gebürtigen US-Amerikaners, der dem Augustinerorden angehört, stehen Besuche bei den Präsidenten der vier Länder, Treffen mit Zivilgesellschaft und diplomatischem Corps. In allen vier Ländern feiert der Papst zudem öffentliche Gottesdienste, zumeist unter freiem Himmel.

Am Montag in der Früh fliegt der Papst nach Algier. Im heute muslimisch geprägten Algerien besucht Leo XIV. nicht nur die große Moschee von Algier, sondern auch die archäologische Stätte von Hippo. Dort war der heilige Augustinus, auf den der Augustinerorden zurückgeht, in der Spätantike Bischof. Von Algerien geht es am 15. April weiter in Kameruns Hauptstadt Yaoundé.

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