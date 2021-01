Paukenschlag: Jürgen Wirth Anderlan zurückgetreten

Bozen – Die Bundesleitung des Südtiroler Schützenbundes teilt mit, dass Jürgen Wirth Anderlan nach eingehender Diskussion in der Sitzung der Bundesleitung vom 8. Jänner 2021 von seinem Amt als Landeskommandant zurückgetreten ist.

Sein Stellvertreter Mjr. Renato des Dorides wird gemäß den Statuten die Aufgaben des Landeskommandanten bis zu den nächsten Neuwahlen übernehmen.

“Der Südtiroler Schützenbund steht weiterhin für seine Werte, wie die Treue zu Gott, Festhalten am christlichen Glauben – überlieferter Väterglaube – und am geistig- kulturellen Erbe der Vorfahren ein. Ebenso für den Schutz der Heimat, der Tiroler Lebens- und Wesensart und der heimatlichen Natur- und Kulturlandschaft. Die Einheit des Landes Tirol, die beispielgebende Ausübung der Rechte und Pflichten der Südtiroler zur Erhaltung der Tiroler Wesensart und zur Existenzsicherung der deutschen und ladinischen Volksgruppe in der angestammten Heimat. Die Freiheit und Würde des Menschen. Die Pflege des Tiroler Schützenbrauchs, der heimatlichen Trachten und des Scheibenschießens”, so der Südtiroler Schützenbund in einer Aussendung.