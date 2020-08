Paul Köllensperger bleibt

Bozen – Der Parteivorstand des Team K spricht Paul Köllensperger das Vertrauen aus und zieht vorerst keine weiteren Konsequenzen.

“Paul Köllensperger hat einen schweren Fehler begangen, diesen ohne Rechtfertigungen eingestanden, umgehend korrigiert, das Geld zurücküberwiesen, und sich öffentlich in aller Form entschuldigt. Der Parteivorstand hat sich in den letzten Tagen mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt, ihn aufgearbeitet und seine Schlussfolgerungen gezogen”, so das Team K.

“Es wurden parallel dazu Mitglieder, Abgeordnete des Landtags, Mitarbeiter, Mitstreiterinnen, Unterstützer und Sympathisantinnen angehört. Es wurden alle Optionen einer angemessenen Reaktion besprochen. Gleichzeitig zeigt sich der Parteivorstand und die Landtagsabgeordneten über die persönlichen Verunglimpfungen seiner Person in den sozialen Medien erschüttert und verurteilen diese zutiefst. Sie sprechen ihm ihre volle Solidarität aus. Auch in diesem Moment stehen Paul Köllensperger und das Team K für eine Politik, die Menschen ohne Lobby eine Stimme gibt und für eine sozial-liberale Wertegemeinschaft. Das ist der Wählerauftrag an das gesamte Team K. Das ist unser Selbstverständnis”, so das Team K weiter.

“Über die Qualität der politischen Arbeit und das Wirken eines Politikers entscheiden letztlich die Wählerinnen und Wähler. Aus diesem Grund fordert der Parteivorstand mehrheitlich Paul Köllensperger auf, seinem Wählerauftrag als Abgeordneter zum Südtiroler Landtag verpflichtet zu bleiben. Auch hat der Parteivorstand Paul Köllensperger einstimmig als Parteivorsitzenden bestätigt. Die Diskussionen der letzten Tage haben den Bedarf nach Klärung bestehender und neuer Fragen erkennen lassen. Paul Köllensperger will seine zukünftige Rolle im Landtag und Partei im basisdemokratischen Sinne in einer Mitgliederversammlung diskutiert wissen. Im Zuge der parteiinternen Beratungen werden weitreichende organisatorische Veränderungen folgen. Damit wird das Team K gestärkt aus der Krise hervortreten”, abschließend das Team K.