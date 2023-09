Pfitscher Tal: “Hallo Auto”

Kematen – Auf dem Sportplatz von Kematen im Pfitscher Tal ging heute ein Tag der Verkehrserziehung zu Ende. Vom Safety Park in Bozen wurde unter Mitwirkung der Carabinieri der Station im Pfitscher – Tal für die Schüler und Schülerinnen der Grundschulen Kematen und St. Jakob die Bildungsveranstaltung “Hallo Auto” organisiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Sicherheit im Straßenverkehr im Allgemeinen: vom Überqueren der Straße bis hin zu den Grundregeln im Straßenverkehr. Zur Demonstration wurden praktische Tests durchgeführt, bei denen die Reaktion, das Timing und die verschiedenen Faktoren für das Anhalten eines Fahrzeugs erklärt wurden. Die Kinder hatten die Möglichkeit das Auto des Safety Parks – das mit einer speziellen Bremse an der Seite des Beifahrersitzes ausgestattet ist – bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h auf nasser Fahrbahn selbst zu bremsen. So sollte den Schülerinnen und Schüler nahegebracht werden, wie unterschiedlich lang der Bremsweg sein kann. Die Carabinieri gaben den Kindern zudem Ratschläge, wie sie die Straße sicher überqueren können. Die Veranstaltung zielte auf die Erziehung und Ausbildung zukünftiger Fahrer und Fahrerinnen ab, für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Von: sis