Primeln schenken Hoffnung

Von: luk

Bozen – Auch heuer organisieren die Frauen der SVP-Frauenbewegung wieder rund um den 8. März, den Internationalen Frauentag, ihre traditionelle Primelaktion. Mit großem ehrenamtlichem Einsatz engagieren sich landesweit hunderte Frauen, um Spenden für die Krebsforschung zu sammeln. An insgesamt 138 Ständen werden Primeln und Kräuter angeboten – der Erlös kommt erneut einem wichtigen Forschungsprojekt zugute, welches in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Krebshilfe umgesetzt wird. Unterstützt wird – wie bereits in den letzten beiden Vorjahren – eine Studie in den Brustkrebszentren der Krankenhäuser Brixen und Meran.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat sich die Primelaktion zu einer festen Größe im Engagement gegen Krebs entwickelt. Dank der großen Solidarität der Bevölkerung konnten bis Ende 2025 insgesamt eine Gesamtspendensumme von 887.131,01 Euro für Forschungszwecke bereitgestellt werden. Auch in diesem Jahr steht die Initiative ganz im Zeichen der weiteren Förderung der laufenden Studie, die dank der Primelaktion auch auf die Krankenhäuser Bruneck und Bozen ausgedehnt werden kann.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Verbesserung der Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen, insbesondere die Auswirkungen unterschiedlicher Therapieformen, insbesondere mit Blick auf die Verringerung belastender Nebenwirkungen bestimmter Chemotherapien auf das periphere Nervensystem. Viele Betroffene kämpfen langfristig mit Nervenschädigungen, die erhebliche Einschränkungen im Alltag verursachen können – von Problemen beim Gehen bis hin zu Schwierigkeiten bei einfachen Handbewegungen wie dem Schließen von Knöpfen.

Der innovative Ansatz der Studie ist die Erforschung des Einsatzes von Kältereizen zur Linderung dieser Beschwerden und die nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität der Patientinnen während und nach der Behandlung. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei der Brixner Primaria Sonia Prader, deren Fachkompetenz und Engagement gemeinsam mit ihrem Team neue Perspektiven für Betroffene eröffnen.

„Die medizinische Forschung entwickelt kontinuierlich neue Therapien und setzt verstärkt auf Maßnahmen, die die Lebensqualität der Patientinnen in den Mittelpunkt stellen. Die aktuelle Studie leistet hierzu einen wertvollen Beitrag. Mit unserer Primelaktion möchten wir die Weiterführung und Ausweitung dieses Projekts gezielt unterstützen. Gleichzeitig unterstreichen wir damit erneut die Bedeutung der Förderung von Wissenschaftlerinnen“, erklärt SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard.

Mit 138 Ständen in zahlreichen Gemeinden sind die SVP-Frauen auch heuer wieder landesweit präsent. Renate Gebhard dankt bereits im Vorfeld allen engagierten Frauen sowie den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihre Spendenbereitschaft und ihren wertvollen Beitrag im Dienste der Krebsforschung.